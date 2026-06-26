Nothing Phone 4b filtrado antes de su presentación: especificaciones y características

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Nothing Phone 4b filtrado antes de su presentación: especificaciones y características

La marca británica Nothing se prepara para anunciar oficialmente su próximo smartphone asequible: el Nothing Phone 4b. Antes de la presentación del dispositivo, se han filtrado en la red todas sus especificaciones técnicas principales y variantes de diseño. Esta novedad se valora como un paso estratégico para fortalecer la posición de la compañía en el segmento medio. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según la información, el Nothing Phone 4b estará disponible en tres colores y ofrecerá dos variantes de capacidad de memoria: 8/128 GB y 8/256 GB. De acuerdo con la noticia difundida por ixbt.com, el hardware del smartphone se basa en la plataforma Snapdragon 6 Gen 4 de Qualcomm, diseñada para dispositivos de gama media. Este chip garantiza la eficiencia energética y un rendimiento equilibrado en las tareas diarias.

Pantalla y capacidades de la cámara

El smartphone estará equipado con una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. Gracias al soporte de una frecuencia de actualización de 120 Hz, esta pantalla destaca por la fluidez de las imágenes y la brillantez de los colores. Estos indicadores suelen ser propios de modelos más caros, y la marca Nothing está abriendo esta tecnología a una audiencia más amplia.

En cuanto a las capacidades fotográficas, el módulo principal del Nothing Phone 4b contará con una cámara de 50 megapíxeles. Aunque por ahora no se ha dado información detallada sobre los sensores adicionales, la cámara principal promete imágenes de alta calidad y un funcionamiento eficaz en modo nocturno. Se espera que el estilo visual distintivo de la marca se mantenga en este modelo.

Autonomía y fiabilidad

Uno de los puntos más fuertes del dispositivo se espera que sea su batería. El smartphone cuenta con una batería de 5400 mAh, lo que garantiza más de un día de autonomía para los usuarios activos. Junto con el procesador Snapdragon 6 Gen 4, esta fuente de energía permite que el dispositivo funcione durante mucho tiempo sin sobrecalentarse.

El insider Yogesh Brar, quien difundió esta información, ya había predicho con exactitud las características de muchos dispositivos como el Redmi A1, Pixel 7 y Pixel 7 Pro, así como el OnePlus 11, antes de su lanzamiento. Teniendo esto en cuenta, se puede suponer que la información sobre el Nothing Phone 4b es muy cercana a la realidad.

En el mercado de Uzbekistán, los productos de la marca Nothing ya han ganado popularidad entre los jóvenes gracias a su diseño inusual y elementos de cuerpo transparentes. No hay duda de que la salida del nuevo modelo a un precio asequible aumentará su competitividad en el mercado local.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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