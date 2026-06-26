Identificados los operadores más rápidos y estables en las autopistas de la región de Moscú

Se han publicado los resultados de un nuevo estudio sobre la calidad del internet móvil y las comunicaciones de voz en las principales autopistas y zonas rurales alrededor de la capital rusa. Los análisis realizados por la agencia independiente TelecomDaily revelaron las capacidades reales de los operadores de comunicación de la región. Así lo informa Ixbt.com.

Según TelecomDaily, durante las pruebas realizadas en junio de 2026, los expertos recorrieron casi 800 kilómetros a lo largo de ocho autopistas principales de la región de Moscú. Los resultados del estudio mostraron que MegaFon lideró en velocidad de transmisión de datos. La velocidad de descarga promedio en la red de este operador fue de 68,9 Mbps, un valor un 27 % superior al de su competidor más cercano.

MegaFon también registró un resultado alto en el tráfico saliente, es decir, la velocidad de carga de datos hacia la red: 22,9 Mbps. Este indicador es fundamental para subir videos a redes sociales o realizar videollamadas. Sin embargo, otros operadores destacaron en cuanto a la estabilidad y fiabilidad de la conexión.

Fiabilidad de la comunicación y latencia de la señal

Beeline fue nombrado líder en los indicadores que determinan la continuidad y calidad de la conexión. El nivel de fiabilidad de este operador en la carga de una página de referencia (prueba Kepler) fue del 98,8 %. T2 (anteriormente Tele2) ocupó el segundo lugar con un 97,6 %, mientras que MegaFon quedó tercero con un 97,4 %. En la red de MTS, este indicador fue del 80,4 %.

Beeline y T2 también mostraron los mejores resultados en cuanto a la latencia de transmisión de la señal (ping). Este indicador es extremadamente importante para los juegos en línea y las aplicaciones que funcionan en tiempo real. MTS y MegaFon registraron resultados ligeramente inferiores en este aspecto.

Calidad de la comunicación de voz

La situación para las llamadas de voz tradicionales es la siguiente:

El operador T2 aseguró la disponibilidad más alta de la red de comunicación;

Beeline mostró los mejores resultados en continuidad de llamadas, velocidad de conexión y calidad de transmisión de voz.

El estudio indica que la calidad de la comunicación en las grandes autopistas y zonas extraurbanas depende directamente de las inversiones de los operadores en infraestructura. En zonas de alta carga como la región de Moscú, mantener el equilibrio entre velocidad y estabilidad sigue siendo el objetivo principal.

Esta información también puede ser de interés para los usuarios uzbekos, ya que en nuestro país se están realizando trabajos activos para ampliar las redes 4G y 5G a lo largo de las autopistas y mejorar la calidad de la comunicación. Este entorno competitivo y las soluciones tecnológicas del mercado ruso sirven como modelo para el desarrollo regional de las telecomunicaciones.