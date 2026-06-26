Vivo presenta el nuevo smartphone Y6a con batería de 7200 mAh y protección IP69

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Vivo presenta el nuevo smartphone Y6a con batería de 7200 mAh y protección IP69

Mientras aumenta la demanda de baterías de alta capacidad y carcasas resistentes en el mercado de smartphones, Vivo ha presentado su nuevo modelo asequible y duradero. El Vivo Y6a atrae la atención de los usuarios no solo por su batería de gran capacidad, sino también por sus estándares de protección más elevados. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información de ixbt.com, la característica principal del nuevo smartphone es su batería con una capacidad de 7200 mAh. Este valor asegura que el dispositivo funcione durante varios días en modo activo. Además, el gadget soporta la tecnología de carga rápida por cable de 44 W, aunque no dispone de carga inalámbrica.

Carcasa resistente y alto nivel de protección

El Vivo Y6a está diseñado para operar en condiciones extremas, contando con los estándares de protección IP68 e IP69. Esto significa que el smartphone no solo resiste la inmersión en agua, sino también los chorros de agua caliente a alta presión. El fabricante también destaca que se ha aumentado la resistencia a los impactos y a las caídas desde altura.

En cuanto a las especificaciones técnicas, está equipado con una pantalla IPS de 6,75 pulgadas. Aunque la resolución de la pantalla es de 1570 × 720 píxeles, la frecuencia de actualización es de 120 Hz, lo que garantiza un movimiento de imagen fluido. Estos parámetros son especialmente convenientes para el uso al aire libre y un estilo de vida activo.

Rendimiento y capacidades de la cámara

En el interior del smartphone se encuentra el chipset Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 con soporte para redes 5G. Esta plataforma tiene potencia suficiente para realizar tareas diarias y usar redes sociales. En cuanto a la memoria, Vivo no ha escatimado: el dispositivo se venderá en una configuración única de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

En cuanto a la cámara, el Vivo Y6a muestra indicadores promedio. La cámara principal tiene un sensor de 50 megapíxeles, sin lentes gran angular o teleobjetivos. En la parte frontal se ubica una cámara selfie de 8 megapíxeles. Este enfoque ha servido para mantener el precio del smartphone en un nivel asequible.

Actualmente, el precio del Vivo Y6a se ha fijado en 295 dólares. Aunque la competencia es fuerte en este segmento de precio, características únicas como la batería de 7200 mAh y la protección IP69 pueden convertirlo en una opción atractiva para viajeros, constructores y usuarios que pasan mucho tiempo lejos de una fuente de energía.

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Abror Shuhratov
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