La misteriosa « platillo volante » de Elon Musk regresó del espacio por primera vez

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La misteriosa « platillo volante » de Elon Musk regresó del espacio por primera vez

La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha dado otro paso importante en el campo de la tecnología espacial. El nuevo y misterioso dispositivo de SpaceX, llamado Starfall, fue recuperado en las aguas del océano Pacífico con la ayuda del buque Shannon. El dispositivo, que llamó la atención de muchos debido a su apariencia, fue trasladado con éxito al puerto de Long-Beach. Así lo informa Ixbt.com .

El proyecto Starfall es una cápsula reutilizable en forma de disco desarrollada por SpaceX, que se distingue por su diseño inusual. El dispositivo tiene un diámetro de 3,1 metros y una altura de solo 0,75 metros. En las imágenes publicadas, se puede observar que el aparato está envuelto en una lona especial para protegerlo de miradas curiosas.

Especificaciones técnicas y objetivo de la misión

Según información de ixbt.com, este dispositivo fue lanzado a órbita el 23 de junio de 2026 desde el sitio SLC-40 en Florida mediante un cohete Falcon 9. La parte inferior del dispositivo Starfall, es decir, el escudo de protección térmica, está fabricada en fibra de carbono y recubierta con un material resistente a altas temperaturas. Además, incluye dos tanques de alta presión (COPV) y tanques auxiliares de gas comprimido.

El peso de este escudo térmico es de aproximadamente 700 kg. Durante la misión, en el proceso de reentrada atmosférica, el escudo térmico y la placa superior se separan. Esta es la primera misión de demostración de SpaceX para probar el sistema de retorno de carga desde el espacio.

La tarea principal del proyecto Starfall consiste en entregar de forma segura hasta 1000 kg de carga útil desde la órbita a la Tierra. Por ahora, los especialistas de SpaceX no han proporcionado un informe detallado sobre los resultados finales y los datos obtenidos, pero el regreso intacto del dispositivo se valora como un paso exitoso.

Esta noticia es relevante también para países como Uzbekistán, donde el interés por la exploración espacial va en aumento. Los sistemas de entrega de carga económicos y fiables permitirán en el futuro devolver rápidamente a la Tierra muestras de laboratorios espaciales o productos fabricados en el espacio. Se espera que esto inicie una nueva era en el sector de la astronáutica privada.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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