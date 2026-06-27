Revolución en el mundo de las baterías: comienza la producción masiva de acumuladores de sodio-ion

Se ha producido un giro tecnológico largamente esperado en la industria de los vehículos eléctricos: las baterías de sodio-ion han pasado oficialmente a la etapa de producción masiva. El hecho de que Changan Automobile haya comenzado a instalar estos nuevos elementos de potencia en sus vehículos podría poner fin a la hegemonía de las baterías de litio-ion en el sector. Esto no solo reducirá los costos de producción, sino que llevará la popularización de los vehículos eléctricos a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según Ixbt.com, la principal ventaja de la nueva tecnología es su asequibilidad. Mientras que las baterías de litio tradicionales utilizan costosos componentes de cobre, los elementos de sodio-ion emplean colectores de corriente dobles de lámina de aluminio. Este método permitió reducir significativamente los costos de materia prima manteniendo los parámetros estructurales básicos de la batería. Los fabricantes están acelerando la implementación de cátodos polianiónicos para garantizar la estabilidad a largo plazo del bloque de batería.

Competitividad de precios y eficiencia económica

Actualmente, el costo de los elementos de sodio-ion ha alcanzado el nivel de las baterías de litio-ferro-fosfato (LFP). Según los análisis, en el primer trimestre de 2026, los costos de producción por vatio-hora de capacidad de sodio se situaron en un rango de 0,051 a 0,059 dólares. Para comparar, el precio de los elementos LFP, considerados los más económicos del mercado actual, se estima en torno a 0,050 dólares.

Los modelos industriales indican que, a medida que aumente la eficiencia de la producción, el costo de las baterías de sodio seguirá bajando. Esto es también de gran importancia para países donde el mercado de vehículos eléctricos se desarrolla rápidamente, como Uzbekistán. Baterías más baratas conducen directamente a una reducción del precio final de los vehículos eléctricos, haciéndolos asequibles para un sector más amplio de la población.

Capacidades de funcionamiento en climas fríos

Otra ventaja de los acumuladores de sodio-ion es su resistencia a condiciones climáticas extremas. Los elementos de matriz física son mucho más resistentes a los cambios térmicos y climáticos que las variantes de litio tradicionales. Específicamente, las baterías de sodio pueden conservar más del 90 % de su capacidad nominal incluso a -20 °C. Este indicador es vital para regiones con inviernos severos.

En comparación, las baterías estándar de litio-ferro-fosfato pueden perder más del 80 % de su potencia en las mismas condiciones de frío. Plataformas de prueba extendidas confirman que la nueva tecnología funciona eficientemente incluso a una temperatura de -40 °C. Esto resuelve casi por completo el problema de la reducción drástica de la autonomía del vehículo eléctrico durante la temporada invernal.

En cuanto a la seguridad, la arquitectura de sodio-ion también muestra resultados elevados. Debido a su estructura química interna, el límite de fuga térmica en estas baterías es superior a 200 °C. Este indicador proporciona un mecanismo de protección fiable contra el riesgo de incendio en caso de cortocircuito. De este modo, la nueva generación de baterías no solo es más barata y resistente, sino que también es más perfecta desde el punto de vista de la seguridad.