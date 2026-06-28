La idea de establecer centros de datos orbitales en el espacio, propuesta por Elon Musk, jefe de Tesla y SpaceX, está provocando serios debates en el mundo tecnológico. En particular, Masayoshi Son, fundador y director de SoftBank, ha cuestionado la eficiencia económica y la relevancia de este proyecto. Estas disputas surgen en una era donde la carrera de la inteligencia artificial (AI) se ha acelerado a un ritmo sin precedentes. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Masayoshi Son señaló en una reciente junta de accionistas que la construcción de centros de datos en el espacio no tendría un impacto significativo en la reducción de costos. Según él, la ejecución de proyectos tan complejos requiere demasiado tiempo. En la lucha por la AI, los próximos años son mucho más importantes que los eventos que ocurrirán dentro de una década.

En el podcast Equity de TechCrunch, los expertos analizaron esta crítica de Son, recordando que el propio jefe de SoftBank es conocido por haber invertido en proyectos arriesgados e inesperados. Sin embargo, esta vez Masayoshi Son prefiere un enfoque más pragmático. Su posición es que la necesidad actual de potencia de cálculo debe resolverse en la Tierra.

¿Una nueva oportunidad de negocio para SpaceX?

El analista Sean O'Kane evalúa este plan de Elon Musk como una fuente de ingresos adicional para SpaceX. Si se creara una red de centros de datos orbitales, esto generaría la necesidad de actualizar y lanzar satélites constantemente. Esto, a su vez, aseguraría un flujo garantizado de pedidos para SpaceX.

Actualmente, la escasez de chips producidos por gigantes como NVIDIA está obligando a muchas empresas a buscar alternativas. Por ejemplo, OpenAI planea producir sus propios chips, mientras que startups como Groq ofrecen nuevos tipos de potencia de cálculo. SpaceX también aspira a tener un lugar en este mercado, colaborando con grandes actores como Google y Anthropic.

La idea principal de los centros de datos orbitales es que las bajas temperaturas del espacio podrían reducir los costos de enfriamiento de los servidores. Sin embargo, los expertos temen que la latencia en la transmisión de datos y la corta vida útil de los satélites anulen este beneficio. Masayoshi Son se centra precisamente en estos aspectos para cuestionar la rentabilidad del proyecto.

Estas tendencias globales también son muy importantes para el mercado tecnológico de Uzbekistán. Mientras la digitalización y la implementación de tecnologías AI se aceleran en el país, el lugar y la forma de la potencia de cálculo influirán directamente en el precio de los futuros servicios de nube.

En conclusión, la lucha entre los sueños orbitales de Elon Musk y la visión realista de Masayoshi Son definirá la dirección del desarrollo futuro del mundo tecnológico. Por ahora, toda la atención está centrada en los próximos pasos de OpenAI, NVIDIA y otros líderes de la AI.