TIDAL prohíbe la monetización de música creada por AI

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TIDAL prohíbe la monetización de música creada por AI

El mercado del streaming musical se está convirtiendo en un campo de batalla entre la revolución tecnológica y los derechos de autor. La popular plataforma TIDAL ha anunciado medidas estrictas contra las composiciones creadas totalmente con inteligencia artificial (AI). Según la nueva política, estas pistas ya no se monetizarán en la plataforma, lo que significa que sus autores no podrán obtener ingresos por las reproducciones. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La dirección de TIDAL justificó esta decisión con el deseo de "proteger la creatividad natural". Tony Gervino, vicepresidente ejecutivo de la compañía, destacó que muchos usuarios han expresado que no desean escuchar productos de AI. Por ello, la plataforma no solo limitará los ingresos, sino que también implementará un sistema de eliminación automática de pistas de AI que imiten a artistas famosos.

Derechos de los creadores y barreras tecnológicas

Según las nuevas reglas, la música creada al 100 % por AI llevará una etiqueta especial de "AI". Esto permitirá a los oyentes conocer con precisión el origen del contenido. Lo más importante es que estas pistas no podrán acumular regalías y quedarán privadas de las funciones de venta directa a los fans (direct-to-fan sales). Esta medida está destinada a proteger los ingresos de los artistas "reales" en la plataforma.

Según ixbt.com, TIDAL no está sola en esto. Anteriormente, gigantes como Spotify, Apple Music y Deezer también habían anunciado sus estrategias contra el flujo de AI. Por ejemplo, la plataforma Deezer informó que casi el 44 % de la música nueva cargada diariamente es producto de la AI. Esta cifra muestra cuán grave es el problema en el sector.

Tendencia general de la industria

Actualmente, los grandes servicios de streaming abordan la música AI de diferentes maneras:

  • Spotify: ha implementado un sistema de filtrado de contenido spam y de etiquetado especial para la música creada con AI.
  • Apple Music: utiliza un método de etiquetado para garantizar la transparencia del contenido.
  • Deezer: está eliminando completamente las pistas de AI de las recomendaciones y las listas de reproducción editoriales.
El método de privación de monetización aplicado por TIDAL se considera una de las medidas más estrictas de la industria. Según los expertos, si los creadores de contenido no pueden ganar dinero mediante AI, el flujo de música artificial y de baja calidad que llena las plataformas podría disminuir significativamente.

Esta noticia también es de gran importancia para los creadores y oyentes uzbekos. Esta política de las plataformas globales aumenta la competitividad de las obras originales de los artistas locales y refuerza la protección de la propiedad intelectual. TIDAL planea implementar plenamente este nuevo reglamento a partir del 15 de julio de 2026.

Los representantes de la compañía califican este documento como un "documento vivo", es decir, que las reglas podrán perfeccionarse a medida que las tecnologías evolucionen. El objetivo principal no es oponerse al progreso tecnológico, sino preservar el valor del arte creado con el trabajo y las emociones humanas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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