El punto más lejano de la órbita terrestre: el 6 de julio, el movimiento de nuestro planeta se ralentiza

El 6 de julio de este año, el planeta Tierra pasa por el punto de su órbita más alejado del Sol — el punto de afelio. Como resultado de este fenómeno astronómico, la velocidad de desplazamiento de nuestro planeta en el espacio cae a su nivel más bajo del año. Este proceso forma parte de las leyes de la naturaleza y se observa cada año a principios del mes de julio. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Basándose en los datos del planetario de Moscú, la agencia TASS informa que ese día, la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 152,1 millones de kilómetros. Como comparación, en enero, cuando nuestro planeta está más cerca del Sol (punto de perihelio), esta distancia se reduce a 147 millones de kilómetros. El aumento de la distancia afecta directamente la velocidad orbital de nuestro planeta.

Disminución de la velocidad y ley de Kepler

El 6 de julio, la velocidad orbital de la Tierra disminuye a 29,27–29,29 kilómetros por segundo. En comparación con los valores de enero, esta es una diferencia notable — en aquel entonces, la velocidad era de 30,27–30,29 kilómetros por segundo. Estos cambios se explican por la segunda ley del astrónomo alemán Johann Kepler: cuanto más cerca está un planeta del Sol, más rápido se mueve, y viceversa.

Dado que la órbita terrestre no es un círculo perfecto sino una elipse alargada, la distancia hasta el Sol varía a lo largo del año. Durante el afelio, al alejarse la Tierra del Sol, la influencia de la gravedad solar disminuye ligeramente, lo que provoca una ralentización del planeta.

Cambios en la apariencia del Sol

Debido a que la distancia alcanza su nivel máximo, el 6 de julio, el diámetro aparente del Sol en el cielo será de su tamaño más pequeño del año. Por supuesto, este cambio es difícil de percibir a simple vista, pero con la ayuda de equipos astronómicos especializados se puede constatar la disminución del disco solar.

Muchas personas tienen la idea errónea de que el alejamiento del Sol debería provocar un enfriamiento del clima. En realidad, en el hemisferio norte, incluido Uzbekistán, la época de calor estival que se observa actualmente está relacionada con el ángulo de inclinación del eje terrestre. El aumento de la distancia en unos pocos millones de kilómetros tiene menos impacto que el cambio de estaciones.

Este fenómeno es importante para los astrónomos y los aficionados al espacio en el estudio de los mecanismos complejos de nuestro planeta. La ralentización y el alejamiento de la Tierra no representan ningún peligro para la salud humana ni la vida cotidiana, sino que forman parte del equilibrio del universo.