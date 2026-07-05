Nokia regresa con teléfonos con teclas e inteligencia artificial

La marca Nokia ha vuelto al mercado con una nueva generación de teléfonos con teclas. La empresa HMD Global ha anunciado cuatro modelos: Nokia 200 4J, Nokia 210 4J, Nokia 215 4J segunda generación y Nokia 235 4J segunda generación.

Los nuevos teléfonos cuentan con un asistente de inteligencia artificial capaz de recibir comandos de voz. Puede buscar un contacto en la agenda y llamarlo, activar la linterna, configurar una alarma y realizar una serie de otras tareas.

El Nokia 200 4J se diferencia de los anteriores modelos con teclas de la empresa. El teléfono cuenta con una cámara frontal y permite realizar videollamadas.

A través del servicio HMD Chat, es posible realizar videollamadas desde este dispositivo a personas que usan un smartphone. Esta es la primera solución de este tipo para teléfonos con teclas bajo la marca Nokia.

La empresa tiene como objetivo añadir funciones modernas a los teléfonos con teclas manteniendo un manejo sencillo.