Estados Unidos levanta la prohibición de medio siglo: la era de los vuelos supersónicos en la aviación civil

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) ha publicado un proyecto de normativa que podría marcar un punto de inflexión en la historia de la aviación civil. Este documento prevé la revisión de la restricción vigente desde hace más de medio siglo, que prohíbe los vuelos supersónicos sobre tierra firme. Esta medida podría abrir el camino a la aparición de una nueva generación de aviones de pasajeros y reducir significativamente el tiempo de viaje intercontinental. Ixbt.com lo reporta .

La prohibición actualmente vigente fue instaurada en la década de 1970 debido a las potentes ondas de choque (sonic boom) generadas por los aviones que vuelan a velocidades supersónicas. La nueva norma propuesta, en lugar de prohibir totalmente los vuelos, se basa en limitar el nivel de presión sonora que alcanza la superficie terrestre. Según ixbt.com, si la presión excesiva generada por el avión no supera los 5,3 Pa (0,11 libras/pie²), podría permitírsele cruzar la barrera del sonido sobre el territorio estadounidense.

Limitaciones tecnológicas y legado del Concorde

A modo de comparación, el legendario Concorde, al volar a Mach 2 y a una altitud de 15,8 km, generaba una presión de 1,94 libras/pie² en el suelo. Esta cifra es aproximadamente 18 veces superior al nuevo límite propuesto. Precisamente por esta razón, el Concorde solo podía realizar sus vuelos supersónicos sobre los océanos. Incluso los vehículos Space Shuttle que regresaban del espacio generaban una presión de alrededor de 1,25 libras/pie², lo que permite comprender lo estricta que es la nueva normativa.

En el marco de las nuevas reglas, los fabricantes podrán utilizar dos métodos diferentes. El primero es el régimen «Mach cutoff», en el que las características específicas de la atmósfera hacen que la onda de choque se disperse antes de llegar al suelo. El segundo consiste en utilizar una nueva generación de aviones construidos sobre la base de la tecnología «low-boom». Este tipo de aeronaves contará con una forma aerodinámica especial diseñada para reducir al máximo la onda de choque.

Nueva generación de aviones: los proyectos Boom Supersonic y NASA

Actualmente, la empresa Boom Supersonic lidera este campo. En febrero, el avión experimental XB-1 de la empresa voló a una velocidad de Mach 1,12 sin que se registrara ningún estampido sónico en los sensores terrestres. Según los cálculos de los especialistas de la empresa, el futuro avión de pasajeros Overture, mediante un régimen de vuelo «silencioso» a Mach 1,3, podrá reducir en al menos hora y media la duración de los vuelos transcontinentales.

Además, la agencia NASA está llevando a cabo el programa Quesst en colaboración con Lockheed Martin. El avión X-59, desarrollado en el marco de este proyecto, cuenta con un morro extremadamente largo y está diseñado para transformar el choque duro tradicional en un suave «murmullo». En junio, este aparato cruzó con éxito la barrera del sonido y continuará próximamente sus vuelos de prueba sobre diferentes regiones de Estados Unidos.

Aunque los avances tecnológicos son evidentes, aún faltarán muchos años para que aparezcan aviones supersónicos de serie. El proceso de certificación de un nuevo tipo de avión civil en Estados Unidos suele tardar entre 5 y 9 años, y el desarrollo de una plataforma completa puede requerir más de una década. No obstante, las grandes aerolíneas ya se han puesto en lista de espera: United Airlines ya ha encargado 15 aviones Overture y American Airlines 20.