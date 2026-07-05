En la noche del 3 al 4 de julio, Ucrania llevó a cabo un ataque masivo con drones contra los territorios rusos y la Crimea anexada. Según los informes, se utilizaron cerca de 400 vehículos aéreos no tripulados durante el ataque, y uno de los principales impactos se dirigió a San Petersburgo y la región de Leningrado.

Según el gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, 67 drones que se movían en el espacio aéreo de la región fueron derribados por las fuerzas de defensa aérea. No proporcionó información detallada sobre las consecuencias del ataque, pero indicó que podrían observarse interrupciones temporales del servicio de internet móvil por razones de seguridad, y pidió a la población que no saliera a la calle a menos que fuera necesario.

Al mismo tiempo, circulan en las redes sociales videos que muestran explosiones cerca de una de las mayores instalaciones de infraestructura petrolera de San Petersburgo — el terminal petrolero de Petersburg — e incendios en almacenes de almacenamiento de combustible. Hasta ahora no se ha dado una explicación oficial sobre estas imágenes.

Este terminal petrolero está ubicado cerca del puerto de San Petersburgo y es uno de los centros logísticos importantes para el transporte de petróleo y productos petroleros por vía ferroviaria, por oleoducto y por transporte marítimo.

Cabe recordar que esta instalación ya había sido atacada antes. En particular, el 3 de junio, día de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, se produjo un gran incendio en el territorio del terminal. Por ello, el nuevo ataque ha vuelto a poner sobre la mesa las discusiones sobre la seguridad de la importante infraestructura energética de Rusia.