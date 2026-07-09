Lanzamiento de la función de creación de canales públicos en la mensajería nacional Max

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Lanzamiento de la función de creación de canales públicos en la mensajería nacional Max

La mensajería nacional Max, cada vez más popular en Uzbekistán, ha presentado una nueva e importante oportunidad para sus usuarios. Ahora, los usuarios de la plataforma Android pueden crear canales públicos dentro del servicio y convertir sus canales privados existentes a un formato abierto. Esta novedad sirve para aumentar el prestigio de la plataforma como medio de intercambio de información y red social. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según la información proporcionada por el servicio de prensa de la mensajería, esta función también aparecerá en las versiones de escritorio (desktop) y web del programa en los próximos días. Esto permite a los creadores de contenido ampliar su audiencia y hacer llegar la información a un círculo ilimitado de usuarios.

Procedimiento para crear un nuevo canal

El proceso de apertura de un canal público está diseñado para ser muy sencillo e intuitivo. Para ello, el usuario debe entrar en la sección "Chats" y pulsar el botón de crear nuevo canal. A continuación, es necesario definir el nombre del canal, su descripción y una imagen de portada. En la etapa final del proceso, basta con cambiar el estado del canal a público y asignarle un enlace único.

Cabe destacar que, por motivos de seguridad y verificación de identidad, se requiere que los creadores de canales públicos conecten el sistema "Raqamli ID". Si el usuario no ha pasado previamente por esta identificación, el sistema lo redirigirá automáticamente al registro. Esta medida tiene como objetivo prevenir la propagación de contenido falso y malicioso en la plataforma.

Estadísticas y tasas de crecimiento

El rápido desarrollo de la mensajería Max también se refleja en las cifras. Según el informe de la empresa, a julio de este año, el número total de canales en la plataforma ha superado los 10 millones. Su audiencia total alcanza la impresionante cifra de 430 millones de suscriptores.

El número de usuarios activos de la mensajería también crece de forma estable y actualmente ha superado la marca de los 125 millones. Se espera que la introducción de la función de canales públicos refuerce la posición de la plataforma Max en la competencia con grandes rivales como Telegram.

Según los expertos, la aparición de canales abiertos en la mensajería nacional crea un nuevo espacio de marketing para marcas locales, medios de comunicación y blogueros. Esto, a su vez, dará un impulso al desarrollo del ecosistema digital de Uzbekistán.

MaxMensajeríaTecnologíaRaqamli IDCanales Públicos
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Abror Shuhratov
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