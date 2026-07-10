Redmi Note 17: Presentado con pantalla gigante y batería de 8000 mAch

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Redmi Note 17: Presentado con pantalla gigante y batería de 8000 mAch

El mercado de los smartphones parece ver el regreso de la era de los dispositivos con pantalla gigante, las «phablets». La marca Redmi ha anunciado oficialmente las especificaciones técnicas del modelo base de su nueva serie Redmi Note 17. El dispositivo pretende cambiar los estándares del segmento gracias a su capacidad de batería sin precedentes y su gran pantalla. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según información de ixbt.com, el modelo Redmi Note 17 estará equipado con una pantalla OLED de 7 pulgadas. Esta pantalla admite una tasa de refresco de 120 Hz y tiene un brillo global de 1200 nit. El fabricante también destaca la introducción de tecnologías especiales destinadas a proteger la salud ocular de los usuarios. Estos dispositivos de pantalla grande suelen destacar por su comodidad para el consumo de contenido y los juegos.

Potencia y eficiencia: Nuevos récords

El aspecto más llamativo del nuevo smartphone es su fuente de energía. El dispositivo contará con una batería gigante de 8000 mAch. Esta cifra es casi el doble que la de la mayoría de los smartphones insignia y de gama media actuales. El dispositivo admite carga rápida por cable de 45 W. También cuenta con una función de carga inversa por cable de 22,5 W, que permite cargar otros gadgets.

Técnicamente, se espera que el Redmi Note 17 esté equipado con el chipset Snapdragon 6s Gen 4 de gama media. Esto ayudará a aumentar la eficiencia energética del dispositivo y a realizar las tareas diarias sin problemas. La compañía también ha realizado cambios en la cámara: la cámara principal consistirá en un módulo de 50 megapíxeles.

Diseño y diferencias con la versión Pro

La empresa también ha prestado especial atención al aspecto del smartphone. En particular, se presentó un nuevo color «Meteor Purple». El panel trasero del dispositivo está decorado con patrones que recuerdan las huellas de una lluvia de meteoritos, lo que le confiere una estética única.

Cabe recordar que las características de la versión Redmi Note 17 Pro ya se habían revelado anteriormente. La variante Pro será aún más potente, con una batería de 9000 mAch, una pantalla con resolución 1.5K y un brillo de 3500 nit. Además, se ofrecerá un programa de servicio de batería de 5 años para la versión Pro: si la capacidad de la batería cae por debajo del 80 %, la empresa promete reemplazarla de forma gratuita.

No cabe duda de que estos nuevos modelos despertarán un gran interés en el mercado, ya que un precio asequible y una batería de larga duración siempre han sido criterios prioritarios para los consumidores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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