España y Bélgica anuncian sus alineaciones para los cuartos de final

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España y Bélgica anuncian sus alineaciones para los cuartos de final

España y Bélgica se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido comenzará mañana a las 00:00 (hora de Uzbekistán) en el estadio de Inglewood en Los Ángeles. La captura de pantalla muestra las alineaciones iniciales de ambos equipos, sin incluir a los suplentes ni al cuerpo técnico.

España comenzará con un esquema 4-2-3-1. Unai Simón estará en la portería. La línea defensiva estará formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. Rodri y Fabián Ruiz ocuparán el doble pivote en el centro del campo.

En la línea de ataque estarán Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena. Mikel Oyarzabal jugará como delantero centro.

Bélgica también ha optado por un 4-2-3-1. Thibaut Courtois estará bajo los palos. En defensa jugarán Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy y Timothy Castagne. Youri Tielemans y Noah Raskin ocuparán el centro del campo.

Leandro Trossard, Kevin De Bruyne y Jérémy Doku actuarán en la zona de ataque. Charles De Ketelaere figura como el delantero principal.

ИспанияБельгияУнай СимонТибо КуртуаКевин Де БрюйнеЛамин Ямаль
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