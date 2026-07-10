Wildberries actualiza el sistema de pago en su servicio de reventa: ahora es posible pagar tras ver el producto

Wildberries, uno de los marketplaces más grandes en los mercados de Rusia y Asia Central, ha introducido una nueva funcionalidad en su plataforma de segunda mano, «WB Resayl». Ahora, los usuarios pueden pagar los artículos pedidos en la sección de ventas entre particulares solo después de haber recibido el producto. Se espera que esta novedad aumente significativamente el nivel de seguridad y confianza para los compradores. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el servicio de prensa de Wildberries & Russ, esta función sirve para hacer más transparentes las relaciones comerciales entre usuarios (C2C). Si bien antes la sección de reventa tenía ciertas restricciones relacionadas con el sistema de pago, ahora el comprador tiene la oportunidad de verificar el estado del producto en el punto de entrega antes de realizar el pago. Esto es especialmente importante para quienes compran ropa y calzado en el mercado de segunda mano.

Tasas de crecimiento de la plataforma y categorías populares

Actualmente, la plataforma «WB Resayl» se encuentra en una fase de rápido desarrollo. Según las estadísticas, hay más de 1,5 millones de anuncios activos publicados en el sitio. Cada mes se añaden cientos de miles de nuevas ofertas, lo que demuestra el gran interés de los usuarios por este formato de venta.

El número de usuarios de la plataforma también crece de manera constante. Cada mes, más de 100 000 nuevos vendedores y compradores se unen a este ecosistema. La lista de productos más vendidos y con mayor demanda es la siguiente:

Ropa y accesorios;

Calzado de diversos estilos;

Literatura artística y educativa (libros).

Los analistas de Wildberries señalan que la tasa de éxito de las transacciones en la plataforma supera el 83 %. Esta cifra es muy alta para el mercado de reventa y refleja la confianza mutua entre los usuarios.

Integración y cuestiones de seguridad

El servicio «WB Resayl» está totalmente integrado en el ecosistema de Wildberries. Esto significa que la publicación de anuncios, el procesamiento de pedidos, la logística y la entrega de productos se realizan a través de la infraestructura existente del marketplace, manteniendo así la comodidad habitual para los usuarios.

La introducción del sistema de pago posterior protege no solo al comprador, sino también al vendedor. Dado que todas las transacciones financieras se realizan dentro de la plataforma, se previenen los casos de fraude. Teniendo en cuenta que Wildberries opera activamente en el mercado de Uzbekistán, estas actualizaciones tecnológicas podrían tener un impacto positivo en la experiencia de los usuarios regionales en el futuro.

Según los expertos, el desarrollo del mercado de segunda mano juega un papel importante en la sostenibilidad ecológica y en la formación de una cultura de consumo consciente. Al añadir nuevas funciones en esta área, Wildberries busca no solo aumentar el volumen de ventas, sino también crear un entorno digital seguro para sus usuarios.