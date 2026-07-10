Meta construirá un importante centro de inteligencia artificial de 10 mil millones de dólares en Canadá

El gigante tecnológico estadounidense Meta ha anunciado la construcción de un enorme centro de procesamiento de datos (data center) con un valor de 10 mil millones de dólares en la provincia canadiense de Alberta. Este proyecto representa la mayor inversión de la compañía fuera de los Estados Unidos y se espera que marque una nueva era en el desarrollo de la infraestructura de inteligencia artificial (AI) a nivel global. Debido a su tamaño y capacidad tecnológica, este complejo se convertirá en una de las instalaciones informáticas más potentes del mundo. Así lo informa Ixbt.com informa al respecto.

Ubicado en el condado de Sturgeon, el nuevo complejo ocupará una superficie de aproximadamente 270 000 metros cuadrados, lo que equivale a casi 33 campos de fútbol. Esta instalación será el 33.º data center de Meta en todo el mundo. Según datos de ixbt.com, la potencia eléctrica del proyecto alcanzará 1 GW, lo que equivale al consumo energético promedio de 750 000 hogares. Tal capacidad servirá para satisfacer las crecientes necesidades de la empresa en el entrenamiento y procesamiento de algoritmos de inteligencia artificial.

Independencia energética e innovaciones tecnológicas

Como parte del proyecto, Meta planea construir su propia central eléctrica de gas con una capacidad de 932 MW. Esta planta se conectará al sistema energético de la provincia de Alberta y garantizará el funcionamiento estable del centro. Al coordinar todos los procesos con los operadores energéticos locales, la empresa también ha asumido la totalidad de los costos de modernización de la infraestructura de transmisión. Esto evitará que se genere una sobrecarga en el sistema eléctrico general de la región.

La protección del medio ambiente tampoco ha sido ignorada. Se utilizará un sistema de refrigeración líquida de circuito cerrado para los servidores. Esta tecnología no requiere consumo de agua durante el uso normal, lo que permite ahorrar los recursos hídricos de la región. Meta también anunció que ha asumido todas las obligaciones financieras relacionadas con el suministro de agua y el tratamiento de aguas residuales.

Eficiencia económica y nuevos empleos

Se espera que se creen cerca de 3 000 puestos de trabajo durante el proceso de construcción. Una vez que el complejo esté en pleno funcionamiento, más de 300 técnicos altamente cualificados contarán con empleo permanente. Según las estimaciones del gobierno de Alberta, este data center generará cerca de 250 millones de dólares canadienses anuales para la economía local a través de impuestos y otros pagos.

Gary Demasi, vicepresidente de Meta, calificó esta inversión como un símbolo de la confianza de la empresa en la infraestructura canadiense. Destacó que el nuevo centro se convertirá en una parte integral de la red global de Meta, fortaleciendo la posición de la compañía en la competencia contra ChatGPT y otros sistemas de AI modernos. Este proyecto sin duda convertirá a Canadá en uno de los puntos más importantes en el mapa mundial de la inteligencia artificial.