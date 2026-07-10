Revolución aeronáutica: Airbus y MTU comienzan a trabajar en un motor eléctrico de hidrógeno

La industria aeronáutica está dando un gran paso hacia la sostenibilidad. Airbus, uno de los mayores fabricantes de aviones del mundo, ha comenzado a colaborar con la empresa alemana MTU Aero Engines para crear un motor eléctrico que funcione totalmente con hidrógeno. Este proyecto se considera el fin de la era del queroseno y el comienzo de la aviación «verde». Así lo informa Ixbt.com informa .

Según el acuerdo entre los dos gigantes, se creará una empresa conjunta especial para desarrollar los grupos motopropulsores de nueva generación. Según información de ixbt.com, este proyecto es la continuación lógica del acuerdo de asociación firmado en el Salón Aeronáutico de París en 2025. El inicio oficial de la nueva empresa está previsto para 2027, a la espera de los procesos de regulación legal y permisos en Europa.

Tecnología de hidrógeno y prioridad ecológica

El principio de funcionamiento del nuevo motor difiere radicalmente de los motores de combustión interna tradicionales. El sistema se basa en pilas de combustible de hidrógeno, donde no se quema combustible. En su lugar, la energía eléctrica se genera mediante una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno. En este proceso, solo se libera vapor de agua a la atmósfera, en lugar de dióxido de carbono (CO2) o óxidos de nitrógeno nocivos.

En el marco de esta cooperación, las tareas están claramente divididas: Airbus será responsable de la tecnología de aviones comerciales y de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno líquido. MTU Aero Engines se encargará directamente del diseño del motor, la creación de las pilas de combustible, la certificación y el futuro mantenimiento. Esta cadena cubre el ciclo completo, desde los planos hasta la producción en serie.

Programa ZEROe y planes futuros

Esta iniciativa forma parte del amplio programa ZEROe de Airbus. La empresa tiene como objetivo poner en vuelo el primer avión comercial de pasajeros de cero emisiones, es decir, sin contaminación atmosférica, para 2035. El nuevo motor de hidrógeno servirá como base tecnológica fundamental para alcanzar este objetivo.

El proyecto no se limita a la creación de un motor. Airbus y MTU pretenden formar todo un ecosistema para la aviación de hidrógeno. Esto incluye:

El desarrollo de normas de seguridad y un marco normativo;

La creación de infraestructuras para el almacenamiento y repostaje de hidrógeno líquido en aviones;

La introducción de nuevos procesos de certificación conformes a los requisitos de la aviación internacional.

Para regiones con alta demanda de servicios aéreos, estas tecnologías serán cruciales en el futuro. Ante el calentamiento global y los problemas medioambientales, se espera que la transición de la aviación al hidrógeno no solo optimice los costes, sino que marque un giro revolucionario en la protección del medio ambiente.