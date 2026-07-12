O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladi

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda tilla va qimmatbaho toshlar nazorati kuchaytiriladi

O‘zbekistonda zargarlik buyumlari aylanmasini nazorat qilish bo‘yicha yangi tartib joriy etilishi mumkin. Hukumat qimmatbaho metallar va toshlardan tayyorlangan mahsulotlarni majburiy raqamli markirovkalash loyihasini muhokamaga chiqardi.

Taklif etilayotgan tartib Asl belgisi tizimi orqali amalga oshiriladi. U zargarlik buyumlarining ishlab chiqaruvchidan savdo nuqtasigacha bo‘lgan harakatini elektron tarzda kuzatishga xizmat qiladi.

Birinchi bosqichda 2027 yil 30 dekabrgacha pilot loyiha o‘tkaziladi. Unda Gold Moon Tashkent, Sofizar, Merrit Jewellery va Termez Gold Production kompaniyalari qatnashadi.

2029 yil 1 yanvardan boshlab ishlab chiqaruvchilar va importchilar zargarlik buyumlarini majburiy markirovka qilishi kerak bo‘ladi. 2029 yil 1 apreldan esa bu talab chakana savdo uchun ham amal qiladi.

Har bir buyumga yoki uning birkasiga Data Matrix shtrixkodi joylashtiriladi. Kod orqali mahsulot haqidagi ma’lumotlar, uning harakati va sotuv jarayoni tizimda aks etadi.

Markirovka tizimi operatori CRPT TURON bo‘ladi. Eksperiment davrida kodlar biznes subyektlariga bepul taqdim etiladi.

Yangi tartib xaridorlarga ham qulaylik beradi. Ular mobil ilova orqali taqinchoqning haqiqiyligini tekshirishi mumkin. Kontrafakt mahsulot aniqlangan holatda davlat organlariga murojaat qilish imkoni yaratiladi.

ZargarlikMarkirovkaO‘zbekistonAsl belgisiQimmatbaho metallarCRPT TURON
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonning eng yirik TOP-10 savdo hamkorlari ma’lum bo‘ldiBugun, 10:34O‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiO‘zbekistonda oziq-ovqat ishlab chiqarish hajmi oshdiBugun, 09:1113 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10.07, 16:15O‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydiO‘zbekistonga konditsioner olib kirish 11,5 foizga ko‘paydi10.07, 12:20Jahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildiJahon banki O‘zbekistonga milliardlab dollar olib keluvchi 3 ta sohani ma’lum qildi10.07, 11:1313 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda13 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda10.07, 10:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
7 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
23 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda