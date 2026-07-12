O‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdi

·0·Jamiyat
O‘zbekistonda 6 oyda ish joylarida 137 kishi hayotdan ko‘z yumdi

2026 yilning yanvar–iyun oylarida O‘zbekistonda mehnat faoliyati bilan bog‘liq 447 ta baxtsiz hodisa qayd etildi. Bu haqda Davlat mehnat inspeksiyasi ma’lum qildi.

Hisobotga ko‘ra, hodisalarning 21 tasi guruhiy, 311 tasi og‘ir oqibatli, 113 tasi esa o‘lim bilan yakunlangan. Oqibatda jami 494 nafar fuqaro jabrlangan. Shundan 337 nafari og‘ir, 20 nafari yengil tan jarohati olgan, 137 nafari esa halok bo‘lgan.

Taqqoslash uchun, 2025 yil davomida mamlakatda 849 ta ishlab chiqarish bilan bog‘liq baxtsiz hodisa sodir bo‘lib, ularda 248 kishi halok bo‘lgan edi. Demak, joriy yilning dastlabki olti oyidayoq o‘tgan yilgi ko‘rsatkichlarning yarmidan ko‘pi qayd etilgan.

Shuningdek, mehnat faoliyati bilan bog‘liq baxtsiz hodisalarda jabrlanganlar hamda ularning oila a’zolariga 10 milliard 376 million so‘m miqdorida bir martalik va oylik kompensatsiya to‘lab berilgani ma’lum qilindi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)Toshkentdagi "O‘zbekiston" mehmonxonasida yong‘in yuz berdi (video)Bugun, 18:26Jizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiJizzaxdagi restoranda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 17:25Samarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiSamarqandda kuchli yong‘in: «Saturn» ombori atrofini qora tutun qopladiBugun, 16:16Uch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiUch oyda 1 548 ta noqonuniy chiqindi tashlash holati kameraga tushdiBugun, 15:43“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdi“Qamchiq” dovonida Lacetti avtomobili buntunlay yonib ketdiBugun, 12:46Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBuxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildiBugun, 12:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)