O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildi
Yozgi anomal issiq kunlarda elektr energiyasiga bo‘lgan talabning keskin ortishi munosabati bilan O‘zbekiston energetika tizimi favqulodda kuchaytirilgan ish rejimiga o‘tkaziladi. Bu haqda Energetika vazirligida bo‘lib o‘tgan Respublika shtabining kengaytirilgan yig‘ilishida ma’lum qilindi.
Bosh prokuratura, FVV, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari hamda soha korxonalari rahbarlari ishtirok etgan tadbirda iste’molchilarni uzluksiz energiya bilan ta’minlash bo‘yicha keskin choralar belgilandi. Zamin.uz yig‘ilishning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.
Rekord yuklama: Prognozlar nimani ko‘rsatmoqda?
Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, yaqin kunlarda kutilayotgan issiq ob-havo natijasida mamlakatda energiya iste’moli tarixiy ko‘rsatkichlarga yetishi mumkin:
Sutkalik elektr energiyasi iste’moli: 280 million kVt·soat;
Maksimal yuklama: 13–13,3 gigavatt (GVt).
Ushbu vaziyatni talafotlarsiz o‘tkazish maqsadida barcha energetika obyektlari 24 soatlik ish rejimiga o‘tkazildi. Avariya brigadalarining shayligi oshirilib, rejali ta’mirlash ishlari maksimal darajada jadallashtiriladi.
Kamchiliklarga yo‘l qo‘ygan rahbarlar lavozimidan ozod etildi
Yig‘ilishda Toshkent shahridagi ayrim podstansiyalarda kuzatilgan nosozliklar va ular oqibatida aholi xonadonlarida sodir bo‘lgan tizimli elektr uzilishlari o‘ta tanqidiy muhokama qilindi.
Qat’iy chora: Yo‘l qo‘yilgan jiddiy kamchiliklar va sovuqqonlik uchun ayrim mas’ullarning shaxsiy javobgarligi belgilanib, bir qator rahbarlar egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Tizimning qolgan rahbarlari esa avval berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan oxirgi marta qat’iy ogohlantirildi.
Xavfsizlik chorasi: Issiqda gaz ortish ishlari to‘xtatiladi
Kutilayotgan yuqori harorat sharoitida sanoat va yong‘in xavfsizligini ta’minlash maqsadida alohida cheklovlar joriy etilmoqda. Xususan, havo harorati eng yuqori bo‘lgan vaqtlarda yong‘in va portlash xavfini kamaytirish uchun suyultirilgan gazni ortish-tushirish ishlari vaqtincha to‘xtatib turiladi. Benzin va dizel yonilg‘isi infratuzilmasida ham xavfsizlik talablari keskin kuchaytiriladi.
Mazkur qoidalarning bajarilishini nazorat qilish maqsadida FVV, Bosh prokuratura, «O‘zenergoinspeksiya» va Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi hamkorlikda respublika bo‘ylab kuchaytirilgan reydlar o‘tkazadi.
Aholi bilan tezkor aloqa va korrupsiyaga chek qo‘yish
Yig‘ilish yakunida tizim mulozimlariga iste’molchilardan kelib tushadigan murojaatlarni soniyalarda ko‘rib chiqish, avariyaviy holatlar yuz berganda aholini o‘z vaqtida va shaffof xabardor qilish topshirig‘i berildi. Shuningdek, tizimda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash davom ettirilishi alohida urg‘ulandi.
…