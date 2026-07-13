O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildi

·26·O‘zbekiston
O‘zbekistonda energetika tizimi kuchaytirilgan rejimga o‘tkazildi

Yozgi anomal issiq kunlarda elektr energiyasiga bo‘lgan talabning keskin ortishi munosabati bilan O‘zbekiston energetika tizimi favqulodda kuchaytirilgan ish rejimiga o‘tkaziladi. Bu haqda Energetika vazirligida bo‘lib o‘tgan Respublika shtabining kengaytirilgan yig‘ilishida ma’lum qilindi.

Bosh prokuratura, FVV, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari hamda soha korxonalari rahbarlari ishtirok etgan tadbirda iste’molchilarni uzluksiz energiya bilan ta’minlash bo‘yicha keskin choralar belgilandi. Zamin.uz yig‘ilishning eng muhim tafsilotlarini taqdim etadi.

Rekord yuklama: Prognozlar nimani ko‘rsatmoqda?

Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko‘ra, yaqin kunlarda kutilayotgan issiq ob-havo natijasida mamlakatda energiya iste’moli tarixiy ko‘rsatkichlarga yetishi mumkin:

  • Sutkalik elektr energiyasi iste’moli: 280 million kVt·soat;

  • Maksimal yuklama: 13–13,3 gigavatt (GVt).

Ushbu vaziyatni talafotlarsiz o‘tkazish maqsadida barcha energetika obyektlari 24 soatlik ish rejimiga o‘tkazildi. Avariya brigadalarining shayligi oshirilib, rejali ta’mirlash ishlari maksimal darajada jadallashtiriladi.

Kamchiliklarga yo‘l qo‘ygan rahbarlar lavozimidan ozod etildi

Yig‘ilishda Toshkent shahridagi ayrim podstansiyalarda kuzatilgan nosozliklar va ular oqibatida aholi xonadonlarida sodir bo‘lgan tizimli elektr uzilishlari o‘ta tanqidiy muhokama qilindi.

Qat’iy chora: Yo‘l qo‘yilgan jiddiy kamchiliklar va sovuqqonlik uchun ayrim mas’ullarning shaxsiy javobgarligi belgilanib, bir qator rahbarlar egallab turgan lavozimidan ozod etildi. Tizimning qolgan rahbarlari esa avval berilgan topshiriqlar ijrosi yuzasidan oxirgi marta qat’iy ogohlantirildi.

Xavfsizlik chorasi: Issiqda gaz ortish ishlari to‘xtatiladi

Kutilayotgan yuqori harorat sharoitida sanoat va yong‘in xavfsizligini ta’minlash maqsadida alohida cheklovlar joriy etilmoqda. Xususan, havo harorati eng yuqori bo‘lgan vaqtlarda yong‘in va portlash xavfini kamaytirish uchun suyultirilgan gazni ortish-tushirish ishlari vaqtincha to‘xtatib turiladi. Benzin va dizel yonilg‘isi infratuzilmasida ham xavfsizlik talablari keskin kuchaytiriladi.

Mazkur qoidalarning bajarilishini nazorat qilish maqsadida FVV, Bosh prokuratura, «O‘zenergoinspeksiya» va Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi hamkorlikda respublika bo‘ylab kuchaytirilgan reydlar o‘tkazadi.

Aholi bilan tezkor aloqa va korrupsiyaga chek qo‘yish

Yig‘ilish yakunida tizim mulozimlariga iste’molchilardan kelib tushadigan murojaatlarni soniyalarda ko‘rib chiqish, avariyaviy holatlar yuz berganda aholini o‘z vaqtida va shaffof xabardor qilish topshirig‘i berildi. Shuningdek, tizimda korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash davom ettirilishi alohida urg‘ulandi.

O'zbekistonToshkentZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiBugun, 12:05Hafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaHafta oxirigacha jazirama kuchayadi: +44 daraja kutilmoqdaBugun, 11:50Toshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiToshkent–Bekobod yo‘lida yangi davr: 586 o‘rinli elektropoyezd qatnovi yo‘lga qo‘yildiBugun, 11:2713–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkin13–17 iyul kunlari harorat 48 darajagacha ko‘tarilishi mumkinBugun, 11:26Endi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiEndi O‘zbekistonda 10 mindan ortiq maktab Canva platformasidan bepul foydalana oladiBugun, 08:13Toshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansToshkentdan katta tashabbus: islom merosi uchun yangi alyansKecha, 23:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?