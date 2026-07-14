Huawei lidera el mercado chino de smartphones: Samsung y Xiaomi quedan atrás

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Huawei lidera el mercado chino de smartphones: Samsung y Xiaomi quedan atrás

La competencia en el mercado chino de smartphones ha alcanzado un nuevo nivel. Según el último informe publicado por la firma de investigación IDC, Huawei ha fortalecido significativamente su posición en el segundo trimestre de este año, convirtiéndose en el mayor proveedor de smartphones del país. Esta cifra demuestra un cambio en el equilibrio de poder, no solo entre las marcas locales, sino también entre los gigantes mundiales. Así lo informa Ixbt.com que señala.

En total, el volumen de envíos de smartphones en China disminuyó un 4,3 % en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando los 66 millones de unidades. Esta es la quinta caída trimestral consecutiva. Según los expertos, esta tendencia negativa se debe al aumento de los precios de los chips de memoria y otros componentes, lo que a su vez ha afectado el costo final del producto.

Huawei y Apple siguen creciendo

En medio de la caída general del mercado, Huawei y Apple mostraron resultados sorprendentes. Huawei aumentó sus envíos en un 19,4 %, ocupando el primer lugar con una cuota de mercado del 22,6 %. Para una empresa que está recuperando su independencia tecnológica tras las sanciones de EE. UU., esta es una gran victoria. Apple, con un crecimiento del 24,4 %, alcanzó una cuota del 18,1 % y se situó en segundo lugar.

Curiosamente, Samsung, uno de los mayores fabricantes de smartphones del mundo, no logró entrar en el top 5 del mercado chino. El gigante surcoreano sigue bajo una fuerte presión de las marcas locales en esta región. Aunque Samsung es líder en el mercado de Uzbekistán, en China los usuarios prefieren más sus marcas nacionales o los dispositivos iPhone del segmento premium.

El declive de Xiaomi y otras marcas

Para otros grandes fabricantes, el trimestre no fue tan exitoso. Aunque Xiaomi ocupa el quinto lugar, su volumen de envíos cayó un 21,7 %. Asimismo, las marcas Oppo y Vivo registraron caídas del 9,7 % y 11,4 % respectivamente. Esta situación se explica por la necesidad de las marcas de revisar sus políticas de precios.

Los siguientes factores se señalan como las causas principales del aumento de los precios de los smartphones:

  • El fuerte aumento de los costos de producción de microcircuitos y módulos de memoria;
  • La decisión de los fabricantes de abandonar los modelos económicos para centrarse en los segmentos medio y premium;
  • El aumento en los plazos de renovación de dispositivos por parte de los consumidores.

Los analistas de IDC destacan que muchos fabricantes que utilizan el sistema Android se han visto obligados a reducir los modelos baratos debido al encarecimiento de los componentes. Esto ha disminuido el interés de los compradores ahorradores por adquirir nuevos smartphones. Estos cambios en el mercado chino podrían influir indirectamente en el mundo tecnológico global, incluidos los precios de los gadgets en Uzbekistán, ya que la mayoría de las innovaciones tecnológicas y tendencias de precios se forman precisamente en esta región.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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