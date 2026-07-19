Elon Musk: el valor de SpaceX superará al de todo el planeta Tierra
El hombre más rico del mundo, Elon Musk, ha hecho una nueva declaración sensacionalista sobre el futuro de su empresa de tecnología espacial, SpaceX. El multimillonario afirma que, si la empresa logra sus objetivos a largo plazo, su valor de mercado podría superar la suma total de todas las riquezas materiales existentes en la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .
Este debate comenzó tras una publicación en redes sociales del empresario Peter Diamandis. Diamandis recordó que el valor total de todos los activos materiales en la Tierra se estima en unos 600 billones de dólares, pero que las reservas de metales, minerales y otros recursos valiosos en el espacio son infinitas. En su opinión, la explotación de los recursos espaciales tiene el poder de transformar por completo la economía mundial.
Elon Musk, al estar de acuerdo con estas ideas, enfatizó: «Dije que si SpaceX logra sus objetivos, valdrá más que la Tierra. Es indudablemente cierto». Según información de ixbt.com, Musk sugiere con esto que la empresa no solo será un lanzador de cohetes, sino una fuerza capaz de dar forma a toda una economía interplanetaria.
Recursos espaciales y conflicto con los inversoresDurante su declaración, el multimillonario también criticó duramente a los inversores que apuestan por la caída de las acciones de SpaceX (posiciones cortas). Según Musk, la probabilidad de supervivencia a largo plazo de las estructuras que «juegan» contra la empresa es muy baja. Con esto, advirtió a quienes dudan del liderazgo en la industria espacial.
Actualmente, los principales proyectos de SpaceX son los siguientes:
- Starlink — una red que proporciona Internet satelital de alta velocidad en todo el mundo;
- Falcon 9 — un cohete portador reutilizable líder en vuelos comerciales;
- Starship — un sistema de cohete superpesado diseñado para transportar humanos y carga a la Luna y Marte.
Los especialistas de SpaceX han reprogramado el vuelo Starship Flight 13 para el lunes 20 de julio. El éxito de este proyecto es crucial para los planes de la humanidad de colonizar Marte. Si SpaceX abre el camino a los recursos infinitos del espacio, esto podría llevar la capitalización de la empresa a un nivel inimaginable.
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