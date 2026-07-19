Finalizan 11 años de exenciones fiscales para baterías de litio en China

El gobierno chino ha decidido poner fin oficialmente a la política de exención del impuesto al consumo para las baterías de litio, vigente desde 2015. Se espera que el fin de este periodo de 11 años de beneficios fiscales afecte no solo a los fabricantes de baterías, sino también al mercado mundial de vehículos eléctricos. Esta decisión influye directamente en la formación de precios en la industria automotriz global. Así lo informa Ixbt.com .

Según datos de ixbt.com, el precio medio actual de las celdas de batería de litio-ferrofosfato (LFP) se estima entre 0,36 y 0,4 yuanes por Wh, mientras que las celdas de iones de litio ternarias oscilan entre 0,55 y 0,6 yuanes. Teniendo en cuenta que la capacidad de las baterías de la mayoría de los vehículos eléctricos es de 55 kWh a 100 kWh, y en los híbridos de 36 a 55 kWh, las nuevas tasas impositivas supondrán una carga adicional significativa en el precio de los automóviles.

Aumento de tasas impositivas y precios

Según la nueva normativa, si la tasa impositiva se fija en el 2 %, el coste de producción de un vehículo totalmente eléctrico aumentará entre 396 y 1200 yuanes. Si la tasa impositiva alcanza el 4 %, esta cifra podría subir hasta los 2400 yuanes (aproximadamente 330 dólares). Para los modelos híbridos, se espera que el aumento de precio se sitúe en un rango de 260 a 1320 yuanes.

Según los expertos, el aumento de precios debido al impuesto al consumo representará menos del 1 % del valor total del vehículo. Aunque esta cifra es mucho menor que las fluctuaciones bruscas en los precios de las materias primas de litio, podría suponer un problema serio para los fabricantes. La razón es que la competencia en el mercado automotriz chino es actualmente extremadamente fuerte y los márgenes de beneficio son bajos.

Nueva presión sobre los fabricantes

De enero a mayo de este año, la rentabilidad de la producción automotriz en China fue solo del 1,5 %. Muchas empresas siguen operando con pérdidas. En estas condiciones, un aumento de los costes de producción de unos pocos cientos de yuanes supone una presión financiera adicional para los gigantes automotrices que ya luchan con una baja rentabilidad.

El nuevo sistema fiscal se introducirá gradualmente:

A partir del 1 de septiembre de 2026, se aplicará un impuesto al consumo del 2 % a las baterías sin mercurio, baterías de níquel-hidruro metálico y baterías de iones de litio;

A partir del 1 de septiembre de 2027, esta tasa impositiva aumentará al 4 %.

Estos cambios afectarán inevitablemente al mercado de Uzbekistán, ya que la mayor parte de los vehículos eléctricos que entran en nuestro país provienen precisamente de China. El aumento de los costes de producción podría reflejarse también en los precios de exportación. Sin embargo, no se descarta que la optimización de los procesos tecnológicos y la bajada del precio del litio puedan compensar parcialmente esta carga fiscal.