Un nuevo líder en la carrera de la IA: el modelo chino Kimi K3 preocupa a OpenAI

El nuevo modelo de IA de código abierto Kimi K3, presentado por la empresa china Moonshot, ha captado la atención de expertos del sector y grandes corporaciones tecnológicas. Tras escalar rápidamente en el ranking Arena, este desarrollo supone una seria competencia para gigantes comerciales como OpenAI y Anthropic. Este suceso ha llevado la lucha entre sistemas cerrados y abiertos en el mercado tecnológico global a una nueva etapa. Así lo informa Ixbt.com informa .

El modelo Kimi K3 muestra resultados sorprendentes con sus especificaciones técnicas. Cuenta con 2,8 billones de parámetros y es capaz de procesar texto e imágenes. Uno de los aspectos más importantes del modelo es su ventana de contexto, que abarca aproximadamente 1 millón de tokens. Esto permite a los usuarios analizar y procesar enormes volúmenes de datos simultáneamente.

Kimi Delta Attention: el nuevo secreto de la eficiencia

Según ixbt.com, el modelo Kimi K3 utiliza una arquitectura innovadora llamada Kimi Delta Attention (KDA). Esta tecnología aumenta drásticamente la eficiencia del sistema al trabajar con consultas largas. Por lo general, en los grandes modelos de lenguaje, a medida que aumenta el tamaño del contexto, también aumenta la memoria necesaria para almacenar datos intermedios, lo que ralentiza el sistema.

La arquitectura KDA utiliza un enfoque híbrido: combina tres estados que almacenan datos comprimidos y un estado que permite el acceso a la información completa. Este método permite guardar las partes importantes de la conversación en forma de "resumen" y consultar el contexto completo cuando sea necesario. Como resultado, se reduce la carga en el área de memoria especial llamada KV cache y el sistema funciona más rápido.

Además, el modelo incorpora la tecnología WideEP, que distribuye las tareas de cálculo entre los aceleradores. Aunque esto ayuda a la optimización de la memoria, el consumo total de energía del sistema y la demanda de memoria HBM de alta velocidad siguen siendo elevados. Esto convierte al Kimi K3 no solo en un sistema inteligente, sino también técnicamente muy complejo.

"Comunismo de la IA" y la reacción de OpenAI

Este éxito chino ha despertado una seria preocupación en la dirección de OpenAI. Dean W. Ball, jefe de desarrollo estratégico de la empresa, criticó en la red social X el rápido crecimiento de los modelos de código abierto. En su opinión, que la IA se convierta en un bien abierto y gratuito para todos podría llevar a un escenario de "comunismo total de la IA".

Un representante de OpenAI calificó las grandes inversiones en la infraestructura de computación de los modelos abiertos chinos como un factor de ralentización. Según él, considerar la IA como una riqueza social en lugar de un producto comercial podría perjudicar las innovaciones y la estabilidad financiera del sector en el futuro.

Para los usuarios y desarrolladores, la aparición de modelos de código abierto como Kimi K3 es una gran oportunidad. Estos sistemas crean condiciones para que las startups locales y los investigadores utilicen tecnologías de vanguardia sin licencias costosas. Actualmente, se espera que la competencia entre sistemas cerrados como OpenAI y proyectos abiertos como Moonshot defina la dirección del sector IT en los próximos años.