En China, unos estafadores sustituyeron tarjetas RTX 5080 por tarjetas RTX 3060

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En China, unos estafadores sustituyeron tarjetas RTX 5080 por tarjetas RTX 3060

Dos personas fueron detenidas en Wuhan, China, por robar componentes costosos de hoteles de ciberdeporte equipados con PC gaming de alto rendimiento. Según ixbt.com, habían puesto en marcha un singular plan delictivo para sustituir las tarjetas gráficas más recientes y potentes por modelos económicos antiguos. Al respecto, Ixbt.com informa de lo siguiente.

Se descubrió que los sospechosos se habían alojado varias veces en habitaciones de hoteles que contaban con potentes PC gaming. Con la excusa de jugar o descansar, abrían las cajas de los ordenadores y sustituían las modernas tarjetas gráficas NVIDIA RTX 5080 por modelos RTX 3060 más baratos que habían comprado previamente. Curiosamente, como la RTX 3060 todavía ofrecía un rendimiento aceptable, era difícil detectar el fraude de inmediato.

La desarticulación del plan delictivo

El acto ilegal salió a la luz gracias a la vigilancia del personal del hotel. Uno de los empleados observó marcas de desatornillado alrededor de los tornillos de dos cajas de PC. Después se realizó una investigación interna inmediata, que reveló que los componentes originales y costosos habían desaparecido y habían sido reemplazados por modelos antiguos.

Los especialistas señalan que el precio de una sola tarjeta gráfica RTX 5080 representaba más de la mitad del valor de todo el PC gaming. Por ello, cada sustitución causaba un perjuicio económico muy grave a la dirección del hotel. El valor total del equipo robado ascendía aproximadamente a 80.000 yuanes.

La actuación policial y las consecuencias legales

Después de que la dirección del hotel presentara la denuncia, las fuerzas del orden iniciaron rápidamente las operaciones de búsqueda. La identidad de los sospechosos se determinó pronto gracias a los datos de registro del hotel. La policía los detuvo en el distrito informático de Guangbutun.

Durante el interrogatorio, los dos hombres admitieron plenamente su culpabilidad y declararon que habían cometido este tipo de delito un total de cuatro veces desde julio de este año en varios hoteles de ciberdeporte de Wuhan. Actualmente, ambos sospechosos permanecen detenidos y la investigación continúa.

Tarjetas GráficasRTX 5080CiberdeporteRoboChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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