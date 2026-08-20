Xiaomi presenta en Europa su nueva cafetera de cápsulas Mijia

Xiaomi ha lanzado en el mercado europeo su nueva cafetera de cápsulas, denominada Mijia Capsule Coffee Machine. Según ixbt.com, el dispositivo comenzó a venderse en Alemania por 105 euros, con un descuento especial del 10 % para los primeros compradores. Al respecto, Ixbt.com informa .

Esta cafetera está diseñada para utilizar cápsulas de café listas para preparar. Por ello, no exige medir café molido ni instalar filtros especiales. Esto simplifica considerablemente el proceso de preparación y permite ahorrar tiempo.

Funciones técnicas y comodidad

El dispositivo es compatible con la mayoría de las cápsulas habituales del tamaño adecuado, incluidas las de aluminio, papel y membrana de silicona. Los ingenieros de Xiaomi han prestado especial atención a la velocidad de funcionamiento: el precalentamiento solo tarda 25 segundos, tras lo cual la preparación del café comienza casi de inmediato.

La Mijia Capsule Coffee Machine incorpora una bomba integrada capaz de generar una presión de 19 bar. Según el fabricante, el nivel de ruido durante el funcionamiento es de solo 55 dBA, lo que permite preparar café sin alterar la tranquilidad de la mañana. Además, el dispositivo cuenta con un depósito de agua extraíble con una capacidad de 650 ml.

Sistema de almacenamiento y control

Soporte magnético con capacidad para hasta 20 cápsulas

Posibilidad de instalarlo en superficies metálicas, como la puerta de un frigorífico

Soporte de altura ajustable para recipientes de distintos tamaños

Función para programar dos volúmenes de bebida

El inusual soporte magnético incluido permite guardar las cápsulas en un lugar práctico, como la puerta de un frigorífico, sin ocupar espacio adicional en la encimera. El usuario puede programar dos volúmenes de bebida según sus preferencias y, a partir de entonces, todos los ajustes se aplican automáticamente.