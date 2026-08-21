Estados Unidos podría realizar más de mil vuelos espaciales al año para 2030

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Estados Unidos podría realizar más de mil vuelos espaciales al año para 2030

La administración estadounidense ha dado un importante paso estratégico para impulsar la investigación y la industria espacial. Según un nuevo memorando firmado por Donald Trump, Estados Unidos deberá realizar más de mil vuelos y aterrizajes espaciales al año para 2030. Como informa el sitio ixbt.com, esta cifra contrasta fuertemente con la situación actual, ya que el sector espacial estadounidense realiza hoy una media de más de 200 vuelos anuales. Sobre ello, Ixbt.com informa .

El documento firmado contempla acelerar el desarrollo de la infraestructura de transporte espacial del país y reforzar aún más la cooperación entre empresas públicas y privadas. El Gobierno pretende agilizar considerablemente la concesión de los permisos necesarios para realizar vuelos y construir la infraestructura correspondiente. Esto ayudará a reducir los obstáculos burocráticos del sector y aumentar su productividad.

La explotación de Marte y las misiones robóticas

Uno de los aspectos más destacados del documento se refiere a los planes para explorar el Planeta Rojo. En particular, Donald Trump ordenó estudiar las posibilidades comerciales de aterrizar robots en la superficie de Marte. Este enfoque podría atraer capital privado y tecnologías avanzadas a la investigación espacial en el futuro.

Los futuros programas contemplan analizar no solo el envío de dispositivos automatizados, sino también la posibilidad de enviar seres humanos a Marte y devolverlos sanos y salvos a la Tierra. Se espera que estas iniciativas transformen radicalmente las capacidades espaciales de la humanidad en un futuro cercano.

El objetivo principal de la nueva estrategia es crear las condiciones necesarias para aumentar drásticamente la frecuencia de los vuelos y pasar gradualmente de la órbita terrestre a programas de exploración a gran escala de la Luna y Marte. Según los expertos, la coordinación entre el sector privado y las instituciones públicas será decisiva para alcanzar metas tan ambiciosas.

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Abror Shuhratov
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