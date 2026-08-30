Asesinato de un niño de 12 años en la región de Moscú: dos escolares bajo sospecha

·4·Mundo
Asesinato de un niño de 12 años en la región de Moscú: dos escolares bajo sospecha

Un escolar de 12 años fue asesinado en el distrito urbano de Orekhovo-Zúyevo, en la región de Moscú, Rusia. Dos menores de 15 y 16 años, sospechosas del asesinato, han sido detenidas. Posteriormente, el tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva por dos meses. La noticia fue reportada por Meduza.

Se sabe que el niño desapareció el 26 de agosto en el pueblo de Kabanovo. La búsqueda comenzó después de que su madre contactara a la policía. Voluntarios también se unieron a las labores de búsqueda.

El 27 de agosto, el cuerpo del niño fue hallado en el sótano de un edificio abandonado. Según la policía, el cuerpo presentaba signos de violencia y múltiples heridas de arma blanca. Se ha abierto un caso penal por asesinato.

En el marco de la investigación, dos chicas de 15 y 16 años que residen en el pueblo fueron detenidas como sospechosas. Según los medios, las jóvenes conocían a la víctima y podrían haberla llevado al edificio abandonado. Circulan informes sobre una posible planificación previa del crimen, aunque estos detalles no han sido confirmados como conclusiones finales de la investigación.

Agentes de policía escoltan a mujeres esposadas por el pasillo de un edificio.

Otra versión del suceso está siendo ampliamente debatida. Según esta, las sospechosas podrían haber estado bajo la influencia de la famosa serie surcoreana « El juego del calamar » La madre de la víctima también mencionó que esta versión está siendo considerada por los investigadores. Según ella, en la habitación de una de las sospechosas había pósteres de los personajes de la serie, y en su perfil de redes sociales aparecían videos con escenas violentas del programa.

Una mujer rubia con chaqueta negra sentada en una habitación.

Algunos medios informan que las sospechosas grabaron el asesinato para algún tipo de «video challenge», mientras que otras fuentes señalan que dejaron sus teléfonos en casa a propósito. Estas informaciones contradictorias aún no han sido confirmadas por los organismos oficiales.

También han circulado informes sobre el hallazgo de una lista con los nombres de unas 50 personas entre las pertenencias de las sospechosas. Sin embargo, esta información tampoco cuenta con confirmación oficial.

Actualmente, la investigación continúa. Las fuerzas del orden están determinando el motivo exacto del asesinato, las acciones de las sospechosas y las circunstancias que llevaron al crimen. Por ello, no hay base para aceptar las versiones adicionales que circulan en redes sociales y medios como verdades definitivas.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Un niño de 12 años fue asesinado a causa de «El Juego del Calamar»?¿Un niño de 12 años fue asesinado a causa de «El Juego del Calamar»?Hoy, 11:05Un marinero finlandés construye un yate de energía solar y navega hasta IbizaUn marinero finlandés construye un yate de energía solar y navega hasta IbizaHoy, 03:36Una madre quería darle una lección a su hijo, pero su plan tuvo el efecto contrarioUna madre quería darle una lección a su hijo, pero su plan tuvo el efecto contrarioHoy, 03:18Más de 100 kg de pollo robados en Egipto al estilo «Fast & Furious» (video)Más de 100 kg de pollo robados en Egipto al estilo «Fast & Furious» (video)Hoy, 03:00En EE. UU. capturan animales salvajes desde helicópterosEn EE. UU. capturan animales salvajes desde helicópterosHoy, 02:40Merz acusa a Rusia del ataque con drones en Leipzig y prepara sanciones masivasMerz acusa a Rusia del ataque con drones en Leipzig y prepara sanciones masivasAyer, 22:49
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
La « boda » de Ronaldo sacude Madeira: los aficionados se equivocaron
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Un eclipse solar total, esperado durante 20 años, será visible en agosto
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público
Una gallina que desfiló en un concurso de belleza en Malasia atrajo la atención del público