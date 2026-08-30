Asesinato de un niño de 12 años en la región de Moscú: dos escolares bajo sospecha

Un escolar de 12 años fue asesinado en el distrito urbano de Orekhovo-Zúyevo, en la región de Moscú, Rusia. Dos menores de 15 y 16 años, sospechosas del asesinato, han sido detenidas. Posteriormente, el tribunal ordenó su ingreso en prisión preventiva por dos meses. La noticia fue reportada por Meduza.

Se sabe que el niño desapareció el 26 de agosto en el pueblo de Kabanovo. La búsqueda comenzó después de que su madre contactara a la policía. Voluntarios también se unieron a las labores de búsqueda.

El 27 de agosto, el cuerpo del niño fue hallado en el sótano de un edificio abandonado. Según la policía, el cuerpo presentaba signos de violencia y múltiples heridas de arma blanca. Se ha abierto un caso penal por asesinato.

En el marco de la investigación, dos chicas de 15 y 16 años que residen en el pueblo fueron detenidas como sospechosas. Según los medios, las jóvenes conocían a la víctima y podrían haberla llevado al edificio abandonado. Circulan informes sobre una posible planificación previa del crimen, aunque estos detalles no han sido confirmados como conclusiones finales de la investigación.

Otra versión del suceso está siendo ampliamente debatida. Según esta, las sospechosas podrían haber estado bajo la influencia de la famosa serie surcoreana « El juego del calamar » La madre de la víctima también mencionó que esta versión está siendo considerada por los investigadores. Según ella, en la habitación de una de las sospechosas había pósteres de los personajes de la serie, y en su perfil de redes sociales aparecían videos con escenas violentas del programa.

Algunos medios informan que las sospechosas grabaron el asesinato para algún tipo de «video challenge», mientras que otras fuentes señalan que dejaron sus teléfonos en casa a propósito. Estas informaciones contradictorias aún no han sido confirmadas por los organismos oficiales.

También han circulado informes sobre el hallazgo de una lista con los nombres de unas 50 personas entre las pertenencias de las sospechosas. Sin embargo, esta información tampoco cuenta con confirmación oficial.

Actualmente, la investigación continúa. Las fuerzas del orden están determinando el motivo exacto del asesinato, las acciones de las sospechosas y las circunstancias que llevaron al crimen. Por ello, no hay base para aceptar las versiones adicionales que circulan en redes sociales y medios como verdades definitivas.