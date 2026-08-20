La NASA cancela una operación inédita para rescatar un telescopio espacial

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La NASA cancela una operación inédita para rescatar un telescopio espacial

La NASA y Katalyst Space han renunciado a una operación experimental inédita para elevar la órbita del observatorio Neil Gehrels Swift en el espacio. Según SpaceNews, la decisión se debe a graves fallos en el sistema de control de trayectoria de la nave experimental Link, que hicieron peligrosa la captura física del telescopio. Ixbt.com lo informa.

La nave Link fue puesta en órbita el 3 de julio de este año mediante un cohete Pegasus XL. Su misión principal consistía en aproximarse al telescopio Swift, capturarlo y llevarlo a una órbita más alta utilizando sus propios motores. Según los especialistas, una operación de este tipo podría haber prolongado considerablemente la vida útil del aparato científico, cuya órbita está descendiendo más rápido de lo previsto por efecto de la atmósfera terrestre.

Problemas técnicos y causas del fracaso

Sin embargo, poco después del lanzamiento, la nave Link sufrió problemas técnicos inesperados. Según Katalyst Space, el 28 de julio la nave comenzó a girar de forma incontrolada en varios ejes debido a fallos en su sistema de control. En concreto, perdió dos de las tres ruedas de reacción destinadas a controlar su orientación en el espacio, mientras que el sistema de propulsión de reacción solo funcionaba parcialmente.

Los ingenieros hicieron todo lo posible para mejorar la situación. A comienzos de agosto, lograron reducir la velocidad de giro de Link de 9 grados por segundo a 1,47 grados por segundo. Para estabilizar la nave, primero tuvieron que utilizar los motores eléctricos que originalmente estaban destinados a modificar la órbita del telescopio. Posteriormente, los especialistas instalaron un nuevo software que debía ayudar a continuar la misión.

Planes futuros y perspectivas

A mediados de agosto, Katalyst esperaba que, tras la actualización del software, Link pudiera acercarse a Swift e intentar capturarlo. Sin embargo, el 20 de agosto, después de consultar con la NASA, la empresa renunció definitivamente a esta parte de la misión. Las partes no revelaron los criterios concretos que llevaron a considerar la operación demasiado peligrosa.

Aun así, la nave Link podría seguir utilizándose para probar tecnologías de servicio orbital. La NASA y Katalyst están estudiando la posibilidad de realizar diversas operaciones y pruebas de aproximación cerca de Swift, sin contacto físico con él ni elevación de su órbita.

Cabe recordar que Swift opera en el espacio desde 2004 y está especializado principalmente en el estudio de los estallidos de radiación gamma. Su órbita desciende gradualmente por efecto de la atmósfera de las capas superiores de la Tierra. La elevada actividad solar aumenta la densidad atmosférica a la altura de los satélites, intensifica la resistencia y acelera la pérdida de altitud. En 2025, la NASA comenzó a estudiar las posibilidades de rescatar este observatorio mediante naves comerciales. El éxito de Link podría haber sido una demostración importante de una tecnología capaz de prolongar la vida útil de satélites que no fueron diseñados para recibir servicio después de su lanzamiento.

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Abror Shuhratov
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