¿Cuál es el precio de los Google Pixel en el mercado Malika?

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¿Cuál es el precio de los Google Pixel en el mercado Malika?

Se han dado a conocer los precios de los smartphones Google Pixel en el mercado Malika de Taskent al 8 de noviembre de 2026. La lista incluye modelos desde el Pixel 8A y Pixel 8 hasta la nueva serie Pixel 11. Dependiendo de la capacidad de almacenamiento y el modelo, los dispositivos se ofrecen entre 525 y 1575 dólares.

Precios de los smartphones Google Pixel:

• Pixel 8A, 8/256 GB — 525 dólares
• Pixel 8, 8/256 GB — 575 dólares
• Pixel 9A, 8/128 GB — 575 dólares
• Pixel 9A, 8/256 GB — 625 dólares
• Pixel 9, 12/128 GB — 725 dólares
• Pixel 10A, 8/128 GB — 725 dólares
• Pixel 10A, 8/256 GB — 775 dólares
• Pixel 10, 12/128 GB — 825 dólares
• Pixel 10, 12/256 GB — 875 dólares
• Pixel 10 Pro, 12/128 GB — 925 dólares
• Pixel 10 Pro XL, 16/256 GB — 1080 dólares
• Pixel 11, 12/256 GB — 980 dólares
• Pixel 11 Pro, 16/256 GB — 1330 dólares
• Pixel 11 Pro, 16/512 GB — 1440 dólares
• Pixel 11 Pro XL, 16/256 GB — 1490 dólares
• Pixel 11 Pro Fold, 16/256 GB — 1575 dólares

Los precios indicados se basan en las ofertas del mercado Malika en Taskent al 8 de noviembre de 2026.

Google PixelPixel 11 ProPixel 11 Pro FoldMercado MalikaTaskent
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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