Raul John Adju, un joven indio de 16 años, tuvo la oportunidad de conocer en persona al presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión internacional. El joven emprendedor se convirtió en el centro de atención al tomarse un selfie con Putin como recuerdo del encuentro.

Raul fundó « ThinkCraft », una plataforma dedicada a la inteligencia artificial. Fue invitado a un evento que reunió a jóvenes entusiastas de la tecnología de diversos países, con la presencia de los presidentes de Rusia y Kazajistán.

Durante el encuentro, los jóvenes participantes presentaron sus proyectos desarrollados con IA y sus nuevas soluciones tecnológicas. La presencia del emprendedor indio de 16 años llamó especialmente la atención.

La foto de Raul con el líder ruso se difundió en Internet, generando diversos comentarios entre los usuarios.