La berline Kia EV4 devient moins chère que le modèle EV3 grâce à une subvention gouvernementale

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La berline Kia EV4 devient moins chère que le modèle EV3 grâce à une subvention gouvernementale

Suite à une mise à jour de la subvention pour véhicules électriques (ECG) du gouvernement britannique, la Kia EV4 à hayon est désormais vendue à un prix inférieur à celui du modèle plus petit, l'EV3. Auparavant éligible à une remise de 1 500 £, ce modèle bénéficie désormais de la subvention de catégorie supérieure de 3 750 £. En conséquence, le prix de départ de la finition Kia EV4 Air a chuté à 30 995 £. C'est ce que rapporte Autocar.co.uk .

Techniquement, la Kia EV4 offre 201 ch et une autonomie de 439 kilomètres (273 miles) avec une seule charge. Fait intéressant, elle est 560 £ moins chère que le modèle EV3, pourtant plus petit. Bien que les deux véhicules utilisent la même batterie et les mêmes moteurs, la différence de prix reste liée à la logistique et au lieu de production.

La raison principale de cet écart de prix réside dans le lieu d'assemblage des voitures. La Kia EV4 est produite en Slovaquie, tandis que l'EV3 est importée de Corée du Sud. La subvention britannique prend également en compte l'empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement du véhicule, c'est pourquoi l'EV3, expédié depuis l'Asie, n'a droit qu'à la petite remise de 1 500 £. La version fastback de la Kia EV4 est également totalement exclue de la subvention en raison de sa fabrication en Corée du Sud et de son prix plus élevé.

La nouvelle politique tarifaire permet à la Kia EV4 de rivaliser à armes égales avec ses principaux concurrents tels que le Mini Countryman E, le Citroën ë-C5 Aircross et le Renault Scenic E-Tech. De plus, le plus petit modèle Kia EV2, qui sera assemblé en Slovaquie, devrait bientôt bénéficier de la subvention complète, ce qui pourrait ramener son prix à 24 245 £.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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