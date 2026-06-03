La BMW M2 reçoit le système de transmission intégrale xDrive pour la première fois

BMW a équipé son populaire modèle BMW M2 d'un système de transmission intégrale (xDrive) pour la première fois. Suite à cette nouveauté, tous les véhicules de la série M peuvent désormais être achetés avec deux essieux moteurs. La nouvelle BMW M2 xDrive devrait être commercialisée à la fin de l'été, avec des prix débutant à 74 255 livres sterling, soit environ 4 000 livres de plus que le modèle standard à propulsion. Selon Autocar.co.uk, rapporte .

La voiture est propulsée par le même moteur six cylindres turbo S58 de 3,0 litres que la BMW M2 actuelle. Cependant, elle intègre une nouvelle technologie de combustion appelée M Ignite. Cette technologie sera déployée sur tous les modèles M à partir de mi-2026 pour assurer la conformité aux normes d'émission Euro 7. Selon les représentants de BMW, cette solution issue de la course automobile réduit considérablement la consommation de carburant sous forte charge.

Grâce au nouveau système xDrive, la BMW M2 a réduit son temps d'accélération de 0 à 100 km/h de 4,0 secondes à 3,7 secondes. Le véhicule est équipé d'un Différentiel Actif M qui améliore la motricité en répartissant la puissance sur l'essieu arrière. Cela permet au conducteur de profiter d'une performance M constante quelles que soient les conditions météorologiques ou routières.

En mode de conduite normal, la BMW M2 xDrive transmet la puissance uniquement aux roues arrière, les roues avant ne s'enclenchant qu'en cas de besoin de motricité supplémentaire. De plus, avec le système DSC désactivé, la voiture peut passer en mode propulsion pure. Il est à noter que, contrairement au modèle à propulsion, la version xDrive est proposée exclusivement avec une boîte de vitesses automatique.