La meilleure voiture électrique : Le modèle qui vous manque

Si les anciennes dénominations BMW indiquant la cylindrée vous manquent, mauvaise nouvelle : les constructeurs élaborent de nouveaux systèmes de nommage complexes pour éviter que les VE ne ressemblent à des imprimantes. Ces systèmes doivent expliquer les différences de batteries et de moteurs tout en incitant les clients à acheter des modèles plus chers. Selon Autocar.co.uk, rapporte .

Il devient difficile de rendre les VE performants attractifs. Choisir entre une Audi A5 standard (4 cylindres) et une S5 (V6) était simple. Mais si l'Audi Q6 EV de base est déjà silencieuse et très rapide, pourquoi payer plus pour la SQ6, quasi identique mais avec moins d'autonomie ? Les fabricants résolvent cela en bridant légèrement les modèles d'entrée de gamme.

La nouvelle gamme Volvo EX60 présente une anomalie : il y a des P6, P10 et P12, mais pas de P8. Volvo a installé des batteries de tailles différentes. La P6 monomoteur est plus efficace mais avec une batterie plus petite. Ainsi, chaque niveau supérieur offre plus de puissance et d'autonomie. BMW a fait de même avec le nouvel iX3, dotant la version 40 monomoteur d'une batterie plus petite que la version 50 bimoteur.

En réalité, beaucoup d'acheteurs ont besoin de cette option 'P8' inexistante : un modèle grande batterie et monomoteur offrant environ 450 miles (724 km). Cependant, les fabricants évitent ces configurations optimales pour pousser vers des versions plus chères et puissantes, forçant les consommateurs à payer pour une performance superflue.

Avec des autonomies WLTP de 500 miles et des chargeurs rapides de 400 kW, les conducteurs pourraient accepter un peu moins d'autonomie. Pour 50 miles quotidiens, des VE longue autonomie comme le BMW iX3 n'ont pas besoin d'être rechargés chaque semaine. Le modèle le plus cher n'est donc pas toujours le choix le plus judicieux.