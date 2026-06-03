Souverains et leurs voitures : Quand les dirigeants prenaient le volant

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Souverains et leurs voitures : Quand les dirigeants prenaient le volant

La tradition de créer des véhicules spéciaux pour les chefs d'État remonte à loin, beaucoup d'entre eux étant de véritables passionnés d'automobile. Par exemple, la première voiture officielle des présidents américains fonctionnait à la vapeur. En 1907, le secrétaire à la Guerre William Taft a initié l'achat de deux tourers White Pullman pour le gouvernement. Bien que Theodore Roosevelt préférât l'équitation, Taft a continué à utiliser activement ces voitures après son élection en 1909. Selon Autocar.co.uk, rapporte .

Fait intéressant, bien que l'automobile ait été inventée en Allemagne, le Kaiser Guillaume II la considérait comme une « mode passagère » et n'a possédé de voiture que dans les années 1900. L'un des premiers souverains automobilistes fut le sultan Abdülhamid II de Turquie, qui choisit étonnamment une voiture électrique britannique. Ce véhicule, construit par Acme & Immisch Electric Works à Londres, atteignait 5-6 mph.

Les Maharadjas de l'Inde figuraient également parmi les premiers passionnés d'automobile. Le Maharadja Waghji Rawaji II de Morvi souhaitait rouler à 40 mph lors de son voyage en Grande-Bretagne en 1897, mais fut tellement surpris par la vitesse qu'il demanda de freiner dès 20-22 mph. Le Maharadja de Tikari, plus audacieux, participa à des courses avec sa Renault en 1906.

Un autre automobiliste asiatique notable était l'émir Habibullah Khan d'Afghanistan. Il fut séduit par une Wolseley-Siddeley lors de sa visite en Inde en 1907. Quelques années plus tard, il commanda à la firme britannique du matériel valant 3,1 millions de livres aujourd'hui. Voulant que son peuple découvre cette invention, l'émir envoya un groupe d'Afghans à Bombay pour se former à la maintenance automobile.

AutomobileHistoireWhite PullmanRenaultWolseley-Siddeley
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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