Stellantis dévoile une nouvelle stratégie : Priorité à la qualité des produits

Tim Kuniskis, responsable des marques nord-américaines chez Stellantis, a souligné lors de la Journée des investisseurs que « Le produit est roi ». Cette déclaration a parfaitement résumé la nouvelle stratégie de développement de l'entreprise. Lors de cet événement, le géant multinational a présenté un plan pour surmonter ses échecs passés et atteindre la croissance sur un marché stagnant. Selon Autocar.co.uk, rapporte .

La conférence du 21 mai différait considérablement de l'événement de 2022, où l'ancien PDG Carlos Tavares avait exposé sa vision pour la nouvelle entreprise réunissant 14 marques. Ce changement s'est même reflété dans le déplacement du lieu de l'événement d'Amsterdam au Michigan.

La direction de l'entreprise se concentre désormais sur l'amélioration de la qualité des véhicules et l'augmentation des volumes de production. Les marques du groupe Stellantis telles que Jeep, Ram, Dodge et Chrysler développent de nouveaux modèles pour gagner un avantage concurrentiel sur le marché automobile mondial.

Selon les experts, grâce à cette initiative audacieuse, Stellantis vise à renforcer sa position non seulement dans les véhicules à moteur thermique traditionnels, mais aussi dans les segments des véhicules électriques et hybrides. Le nouveau plan de l'entreprise a suscité un vif intérêt chez les investisseurs et renforcé la confiance dans les perspectives de croissance future.