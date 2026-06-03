Les États-Unis imposent des sanctions aux principales bourses crypto iraniennes

Dans le cadre de sa campagne continue contre le gouvernement iranien, le département du Trésor américain a mis sur liste noire plusieurs grandes bourses crypto du pays, dont Nobitex, considérée comme la plus grande plateforme. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor a annoncé que les plateformes Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex, ainsi que leurs dirigeants, ont été ajoutés à la liste SDN (Specially Designated Nationals). Coindesk.com rapporte cette information. rapporte .

Selon cette décision, toute entité américaine ou personne utilisant le système financier en USD a l'interdiction de fournir des services financiers à ces plateformes. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le département avait saisi près d'un milliard USD d'actifs crypto sur des bourses et des portefeuilles depuis le début du conflit avec l'Iran.

Bessent a souligné qu'alors que l'économie iranienne est en crise, le régime utilise les technologies numériques à des fins de corruption, notamment pour contourner les sanctions et sortir des fonds du pays. Selon lui, les troubles économiques actuels en Iran témoignent du succès de la campagne de « pression maximale » menée par le président Trump.

Le communiqué officiel indique que la bourse Nobitex a été impliquée dans des activités terroristes, des tentatives de contournement des sanctions et des transactions liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). En outre, la bourse est accusée d'avoir facilité le transfert d'actifs hors du pays après le début des bombardements américains plus tôt cette année.

Par ailleurs, le département du Trésor a mis en garde contre les risques de sanctions liés aux paiements de « péage » exigés par l'Iran pour le passage du détroit d'Ormuz, y compris les paiements en monnaie fiduciaire, en actifs numériques ou sous forme de dons. Ces mesures s'inscrivent dans la politique américaine de restrictions économiques générales contre l'Iran.