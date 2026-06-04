Des candidats soutenus par des PAC crypto remportent les primaires américaines

Des candidats démocrates et républicains soutenus par des comités d'action politique (PAC) financés par l'industrie des cryptomonnaies ont remporté les primaires en Californie, au New Jersey et au Dakota du Sud. Lors des élections de mardi, Jacqui Irwin, Ted Lieu, Zoe Lofgren et plusieurs autres candidats ont réussi dans leurs circonscriptions. Cointelegraph.com rapporte cette nouvelle.

Ces victoires politiques font suite à un investissement de près de 3,5 millions USD consacré aux médias par les PAC Protect Progress et Defend American Jobs pour soutenir les candidats. Ces groupes sont directement affiliés au super-PAC Fairshake, financé par Coinbase et Ripple Labs. Selon les informations, Fairshake a annoncé en janvier de cette année un budget massif de 193 millions USD.

Selon le porte-parole de Fairshake, Geoff Vetter, les États-Unis ont besoin de membres du Congrès qui élaborent des réglementations responsables pour la communauté crypto afin de maintenir leur leadership mondial. De nombreux candidats vainqueurs ont voté pour des projets de loi favorisant les actifs numériques ou ont publiquement soutenu le secteur crypto durant leur mandat.

Fairshake et ses affiliés se concentrent désormais sur les élections dans le Maryland. Selon la Commission électorale fédérale (FEC), Protect Progress a déjà dépensé plus de 3,1 millions USD pour soutenir le candidat démocrate Adrian Boafo lors de la primaire du 23 juin.

Parallèlement, les leaders du secteur ont annoncé la création d'un nouveau PAC hybride nommé Defend Developers. Cette structure est spécialisée dans le soutien aux politiciens protégeant les développeurs blockchain et les créateurs crypto. Elle comprend des dirigeants d'organisations majeures telles que le Solana Policy Institute et Uniswap Labs.