Le secrétaire au Trésor américain s'exprime sur la réserve Bitcoin et le CLARITY Act

Dans son rapport aux membres du Sénat, le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a annoncé que les travaux visant à établir une réserve stratégique de Bitcoin et un fonds d'actifs numériques progressent rapidement. Cette initiative, portée par le président Donald Trump, voit le département du Trésor prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre du décret de 2025. Selon Bessent, malgré la nouveauté technologique et la complexité des processus, un système robuste est en cours de création sur la base des meilleures pratiques. Cointelegraph.com rapporte .

Actuellement, le gouvernement américain détient 328 372 Bitcoins, d'une valeur totale d'environ 215 milliards USD au taux de change actuel. Ces réserves proviennent principalement d'actifs crypto saisis par le gouvernement. Alors que les membres du Congrès cherchent à consolider juridiquement ce processus, certains États, comme le Texas, ont déjà adopté des lois pour créer des réserves crypto au niveau étatique.

Scott Bessent a également abordé le projet de loi CLARITY Act, qui vise à réguler le marché des actifs numériques. Ce texte prévoit de créer un cadre juridique clair pour les stablecoins et les actifs numériques aux États-Unis. Le secrétaire au Trésor a souligné que l'adoption de ce document est cruciale pour le système financier américain et a appelé chacun à le soutenir.

Selon les informations, l'administration de la Maison Blanche prévoit de faire adopter ce projet de loi par le Sénat durant l'été. Bien que les conseillers du président Donald Trump visent une cérémonie de signature avant le 4 juillet, certains sénateurs estiment que le processus pourrait s'étendre jusqu'en août. Cette démarche devrait renforcer la position des États-Unis sur le marché mondial des cryptomonnaies.