Les frères Tate arrêtés à nouveau aux États-Unis

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Les frères Tate arrêtés à nouveau aux États-Unis

Hier, le 18 juillet, les blogueurs et influenceurs renommés Andrew et Tristan Tate ont été arrêtés aux États-Unis sur la base d'accusations liées au viol, au trafic d'êtres humains et à des crimes sexuels. C'est ce qu'a annoncé le Crown Prosecution Service du Royaume-Uni.

Selon la déclaration du parquet, 32 nouvelles accusations ont été portées contre Andrew Tate. Celles-ci incluent sept chefs d'accusation pour viol, l'organisation ou l'aide au trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, des coups et blessures, ainsi qu'une série d'accusations liées à des images inappropriées impliquant des mineurs et à de la pornographie extrême.

Tristan Tate est quant à lui accusé d'agression sexuelle, de deux chefs d'accusation pour viol, ainsi que d'organisation ou d'aide au trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle.

Selon les données de l'enquête, ces crimes auraient été commis entre 2010 et 2017. Auparavant, 21 autres chefs d'accusation avaient déjà été portés contre les frères Tate.

Selon le New York Post, le service des Marshals des États-Unis a arrêté les frères Tate près du James L. Knight Center à Miami. Il s'avère qu'Andrew Tate prévoyait d'y organiser un tournoi de combat sans gants.

Pour rappel, Andrew Tate est quadruple champion du monde de kickboxing, et son frère Tristan Tate est double champion d'Europe. Après leur carrière sportive, ils sont devenus célèbres pour leurs déclarations tranchées et leurs activités controversées sur les réseaux sociaux. Rappelons qu'en 2024, les frères Tate ont également été inculpés en Roumanie pour trafic d'êtres humains et d'autres crimes graves.

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