Danger pour Lionel Messi et l'Argentine : le rappeur Drake mise 1,5 million de dollars

L'équipe nationale d'Argentine et son capitaine Lionel Messi font face à une pression inattendue à l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026. Le célèbre rappeur canadien Drake a annoncé avoir misé 1,5 million de dollars sur la victoire de l'Albiceleste lors de ce match décisif. Cette nouvelle a provoqué un grand émoi dans le monde du football, car de nombreux fans craignent la célèbre superstition connue sous le nom de « malédiction de Drake ». C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Drake a misé cette somme colossale sur une victoire de l'Argentine contre l'Espagne dans le temps réglementaire. Si les hommes de Lionel Scaloni s'imposent en 90 minutes, le musicien remportera environ 5,1 millions de dollars. Cependant, selon le journal Marca, la malchance du rappeur dans les paris sportifs se solde souvent par la défaite des équipes qu'il soutient.

La « malédiction de Drake » et l'historique des échecs

Dans le monde du sport, une rumeur persiste selon laquelle chaque athlète ou équipe photographié avec Drake, ou sur lequel il parie, finit par perdre. Cette année, Drake a déjà subi plusieurs pertes majeures. Par exemple, il a perdu 1 million de dollars en pariant sur les New England Patriots lors du Super Bowl. De même, ses 300 000 dollars misés sur la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz lors de l'US Open de tennis sont partis en fumée.

Selon les statistiques, le taux de réussite de Drake dans les paris sportifs est très faible : sur près de 90 paris importants, seulement 36,8 % ont été gagnants. Ses pertes totales dans le football dépassent déjà 1,9 million de dollars. Ce sont précisément ces facteurs qui inquiètent sérieusement les supporters argentins avant la finale.

La détermination de Messi et de l'Argentine

Cependant, il existe aussi des souvenirs positifs pour Lionel Messi et son équipe. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Drake avait également misé 1 million de dollars sur l'Argentine. À l'époque, l'Argentine avait battu la France aux tirs au but pour remporter le titre. Bien que Drake ait perdu son argent car le match s'était terminé sur un match nul, l'équipe avait finalement soulevé le trophée.

Tout au long de ce tournoi, Lionel Messi doit lutter non seulement contre ses adversaires, mais aussi contre diverses superstitions. Auparavant, il avait déjà fait taire les rumeurs de « malchance » liées au célèbre streamer IShowSpeed. Désormais, le détenteur de huit Ballons d'Or doit prouver lors du match contre l'Espagne que son talent technique et son leadership sont supérieurs à toute superstition.

La finale entre l'Argentine et l'Espagne n'est pas seulement un choc entre deux écoles de football continentales, mais elle est également attendue comme une nouvelle page dorée dans la grande carrière de Lionel Messi. Les fans espèrent que l'argent misé par Drake ne portera pas malheur à l'équipe cette fois-ci.