L'histoire d'amour tragique derrière les dessins du chewing-gum « Love is... »

Le chewing-gum « Love is... » est resté gravé dans la mémoire de millions de personnes grâce à ses petites images. Les personnages du garçon et de la fille ne sont pas qu'une simple idée commerciale, mais sont nés de l'amour entre Kim Casali et son mari Roberto.

À la fin des années 1960, Kim dessinait de petites images sur des serviettes pour Roberto. Elles contenaient des pensées simples sur l'amour et mettaient en scène les deux personnages. Avec le temps, ces dessins sont devenus les bandes dessinées « Love is... » et sont devenus célèbres dans le monde entier.

Cependant, cette histoire a aussi un côté tragique. En 1975, Roberto a reçu un diagnostic de cancer incurable. Pour passer plus de temps avec son mari, Kim a confié le dessin des bandes dessinées à un autre artiste.

Roberto est décédé à l'âge de 31 ans. Kim et lui avaient préalablement conservé son matériel génétique. Ainsi, un an et demi après la mort de Roberto, Kim a donné naissance à un fils. Cet événement a stupéfié beaucoup de gens à l'époque.

Kim Casali est décédée à l'âge de 55 ans. Mais les personnages de « Love is... » qu'elle a créés ont survécu. Plus tard, la société Intergum les a popularisés via ses chewing-gums, et ces personnages sont devenus l'un des symboles les plus connus de l'amour.