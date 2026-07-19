Netanyahou pourrait-il être arrêté à New York ?

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Netanyahou pourrait-il être arrêté à New York ?

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé qu'il étudiait la faisabilité juridique d'une arrestation du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en cas de visite dans la ville. Il s'est exprimé à ce sujet dans une interview accordée au New York Times .

Mamdani a souligné qu'il ne prévoyait pas d'adopter de nouvelles lois et que toutes les décisions seraient prises sur la base des normes juridiques en vigueur. Selon lui, des consultations sont en cours avec le service juridique de la ville à ce sujet.

Le maire a noté qu'une telle éventualité ne pourrait se présenter que si Netanyahou se rendait à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a également évoqué les accusations portées contre le Premier ministre israélien par la Cour pénale internationale.

Rappelons que, lors de sa campagne électorale, Mamdani avait déclaré que s'il était élu maire, il prendrait les mesures nécessaires pour arrêter Netanyahou si celui-ci venait à New York.

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