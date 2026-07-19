La Coupe du Monde 2026 devient le tournoi le plus lucratif de l'histoire de la FIFA

La Coupe du Monde de football 2026 est devenue la compétition la plus lucrative de l'histoire de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), selon le journal The Guardian.

D'après les informations du journal, le Mondial a rapporté près de 15 milliards de dollars américains dans les caisses de la FIFA. Ce chiffre est nettement supérieur aux prévisions initiales de l'organisation, qui tablait auparavant sur environ 11 milliards de dollars de revenus.

Il est noté que la vente de billets et leur revente via des plateformes officielles ont largement contribué à ce record. La FIFA a prélevé une commission de 15 % sur chaque transaction de revente, tant auprès de l'acheteur que du vendeur, ce qui a considérablement augmenté les recettes totales.

Par ailleurs, les revenus issus des programmes d'hospitalité, incluant les forfaits VIP, l'hébergement et les services exclusifs, ont également apporté une contribution majeure aux résultats financiers de la FIFA. Les experts estiment que le nombre record de spectateurs et l'immense intérêt suscité par le Mondial ont fait de ce tournoi l'un des projets commerciaux les plus réussis de l'histoire.