La Coupe du Monde 2026 devient le tournoi le plus lucratif de l'histoire de la FIFA

·41·Sport
La Coupe du Monde 2026 devient le tournoi le plus lucratif de l'histoire de la FIFA

La Coupe du Monde de football 2026 est devenue la compétition la plus lucrative de l'histoire de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), selon le journal The Guardian.

D'après les informations du journal, le Mondial a rapporté près de 15 milliards de dollars américains dans les caisses de la FIFA. Ce chiffre est nettement supérieur aux prévisions initiales de l'organisation, qui tablait auparavant sur environ 11 milliards de dollars de revenus.

Il est noté que la vente de billets et leur revente via des plateformes officielles ont largement contribué à ce record. La FIFA a prélevé une commission de 15 % sur chaque transaction de revente, tant auprès de l'acheteur que du vendeur, ce qui a considérablement augmenté les recettes totales.

Par ailleurs, les revenus issus des programmes d'hospitalité, incluant les forfaits VIP, l'hébergement et les services exclusifs, ont également apporté une contribution majeure aux résultats financiers de la FIFA. Les experts estiment que le nombre record de spectateurs et l'immense intérêt suscité par le Mondial ont fait de ce tournoi l'un des projets commerciaux les plus réussis de l'histoire.

FIFACoupe du Monde 2026FootballÉconomie du sportBusiness
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Où regarder la finale de la Coupe du Monde 2026 ?Où regarder la finale de la Coupe du Monde 2026 ?Aujourd'hui, 16:25Infantino échappera-t-il aux sanctions ? Le signal du CIO est clair...Infantino échappera-t-il aux sanctions ? Le signal du CIO est clair...Aujourd'hui, 16:22Deux aveux avant la finale : comment arrêter Messi et Yamal ?Deux aveux avant la finale : comment arrêter Messi et Yamal ?Aujourd'hui, 16:04Tuchel répond aux critiques : « Les paroles ne donnent ni points ni médailles »Tuchel répond aux critiques : « Les paroles ne donnent ni points ni médailles »Aujourd'hui, 16:03Danger pour Lionel Messi et l'Argentine : le rappeur Drake mise 1,5 million de dollarsDanger pour Lionel Messi et l'Argentine : le rappeur Drake mise 1,5 million de dollarsAujourd'hui, 15:15Lisandro Martínez révèle la force principale de l'Argentine avant la finaleLisandro Martínez révèle la force principale de l'Argentine avant la finaleAujourd'hui, 15:06
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football