Lisandro Martínez révèle la force principale de l'Argentine avant la finale

Le défenseur de l'équipe nationale d'Argentine, Lisandro Martínez, a adressé un message inspirant à ses coéquipiers et aux supporters à la veille de la finale de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, la plus grande force de l'« Albiceleste » ne réside pas dans ses stars individuelles, mais dans l'unité totale des joueurs sur le terrain.

L'Argentine affrontera l'Espagne, championne d'Europe en titre, lors du match décisif. Cette finale ne décidera pas seulement du vainqueur du trophée, mais marquera également l'histoire du football.

« Il est difficile de décrire cette équipe avec des mots »

Dans son message sur les réseaux sociaux, Lisandro Martínez a souligné l'atmosphère particulière au sein de l'équipe nationale argentine.

« C'est un groupe incroyable avec des qualités humaines difficiles à exprimer par des mots. Nous avançons tous dans la même direction et nous donnons tout pour notre sélection. »

Le défenseur central a souligné que les joueurs sont prêts à agir avec la même unité en finale que lors du premier jour du tournoi.

« En finale, nous serons aussi soudés que lors du premier jour du Mondial. C'est un immense honneur pour moi de faire partie de ce processus. Allez l'Argentine ! »

Le parcours de l'Argentine jusqu'en finale n'a pas été facile

Les protégés de Lionel Scaloni ont traversé plusieurs rencontres complexes lors des phases à élimination directe. Malgré cela, les champions du monde en titre ont atteint le match ultime, conservant une chance de remporter le trophée pour la deuxième fois consécutive.

L'Espagne, de son côté, a atteint la finale sans défaite, se distinguant par une défense solide tout au long de la compétition. L'équipe de Luis de la Fuente vise un deuxième titre mondial dans son histoire.

Lisandro est prêt pour le défi défensif majeur

L'attaque rapide de l'Espagne sera l'un des plus grands défis pour les défenseurs argentins. Une discipline de haut niveau sera exigée de la part de Lisandro Martínez et de ses coéquipiers, notamment pour contenir Lamine Yamal et ses débordements sur les ailes.

Le message de Martínez montre que les joueurs argentins sont prêts non seulement physiquement, mais aussi mentalement pour ce choc. En finale, la moindre erreur peut décider du sort du trophée — ici, le droit à l'erreur n'existe pas.

Quand débutera la finale Espagne - Argentine ?

La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium. Selon le calendrier de la FIFA, le match débutera à 15h00, heure de New York.

Espagne - Argentine

Date : Dans la nuit du 19 au 20 juillet

Heure de début : 00h00 heure de Tachkent

L'Argentine vise un deuxième sacre consécutif, tandis que l'Espagne cherche à retrouver le sommet du football mondial depuis 2010. L'unité soulignée par Lisandro Martínez sera-t-elle l'arme fatale de l'Argentine en finale ? La réponse sera donnée sur le terrain.