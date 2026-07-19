Deux aveux avant la finale : comment arrêter Messi et Yamal ?

À l'approche de la finale de la Coupe du Monde 2026, les sélectionneurs de l'Argentine et de l'Espagne ont ouvertement admis qu'il ne serait pas facile de contrer la star adverse. Si Lionel Scaloni a qualifié Lamine Yamal de « trésor du football », Luis de la Fuente a expliqué, fort de son expérience personnelle, pourquoi un marquage individuel sur Lionel Messi ne fonctionne pas.

Bien que les deux entraîneurs aient échangé des plaisanteries et des compliments, leurs propos ont mis en lumière le principal défi tactique avant la finale : quelle liberté accorder aux stars de deux générations différentes lors du match décisif ?

Scaloni sur Yamal : la « solution la plus simple » pour l'arrêter

Le sélectionneur argentin a loué la vitesse, la technique et l'habileté de Lamine Yamal dans les duels. Il a qualifié l'ailier espagnol de joueur unique qui apportera beaucoup de joie à son équipe nationale à l'avenir.

« Yamal est un véritable trésor pour le football. Il apportera beaucoup de joie à l'Espagne, mais j'espère que ce ne sera pas dimanche », a déclaré Scaloni.

L'expert a répondu avec humour à la question sur la manière d'arrêter Yamal. Selon lui, la mesure la plus fiable serait de ne pas laisser le joueur sortir de sa chambre d'hôtel le jour du match.

Derrière l'humour se cache une réelle inquiétude. Yamal est devenu l'une des armes principales de l'Espagne pour déstabiliser les défenses adverses, créer des occasions et changer radicalement le rythme du jeu.

De la Fuente se souvient d'une vieille erreurface à Messi

Le sélectionneur espagnol a indiqué qu'il n'avait aucun plan de marquage individuel pour Messi. Il a expliqué qu'il avait appris à ses dépens, il y a de nombreuses années, qu'une telle tactique ne porte pas ses fruits.

À l'époque où il travaillait avec les jeunes du Séville FC, De la Fuente avait assigné un joueur spécifiquement pour marquer le jeune Messi. Après que le défenseur a reçu un carton jaune, l'entraîneur l'a remplacé, et Messi a marqué quatre buts en peu de temps.

Il convient ici de préciser un détail du texte original : selon les déclarations de l'entraîneur, Messi n'a pas marqué trois, mais quatre buts lors de ce match.

« Nous ne mettrons pas en place un marquage individuel contre lui. Mais nous devons être très vigilants et lui accorder une attention particulière », a déclaré le technicien espagnol.

« Messi lui-même est une histoire à part »

De la Fuente a qualifié Messi, qui atteint une nouvelle finale de Coupe du Monde à 39 ans, de légende du football. Selon lui, tant que le capitaine argentin est sur le terrain, les fans doivent profiter de son jeu.

L'entraîneur a laissé entendre qu'il est presque impossible d'arrêter Messi avec un seul défenseur. Par conséquent, il est prévu que l'Espagne exerce une pression collective sur le capitaine adverse, ferme les lignes de passe et tente de l'empêcher de se retourner librement avec le ballon. C'est la conclusion tactique qui découle des déclarations de De la Fuente.

La finale dépasse les deux stars

Bien que Messi et Yamal soient devenus les symboles de cette finale, le résultat ne dépendra pas uniquement de leurs actions. L'Espagne misera sur la possession de balle et un pressing haut, tandis que l'Argentine s'appuiera sur l'expérience, le caractère et la capacité à exploiter les moments décisifs.

L'Argentine, championne du monde en titre, visera un quatrième sacre, tandis que l'Espagne tentera de remporter le deuxième titre mondial de son histoire. Le match décisif aura lieu le 19 juillet au MetLife Stadium dans le New Jersey, à 00h00 (heure de Tachkent) dans la nuit du 20 juillet.

Scaloni veut laisser Yamal à l'hôtel, et De la Fuente ne confiera pas Messi à un seul joueur. Mais en finale, les plaisanteries seront mises de côté : le prix d'une seule erreur pourrait être le titre de champion du monde.