Cargaison de 45 millions de dollars trouvée dans un tunnel de 265 mètres

Les agences de sécurité mexicaines ont découvert un important tunnel souterrain près de la frontière américaine. Les enquêteurs pensent que ce passage secret servait à la contrebande de drogues, d'armes et d'autres marchandises interdites.

Selon le Bureau du Procureur général du Mexique, le tunnel a été découvert le 31 mai près de Tijuana. Il est fort probable qu'il s'étende jusqu'en territoire américain.

Les données préliminaires indiquent que le passage souterrain mesure près de 265 mètres de long et plus de 6 mètres de profondeur. Fait notable, le tunnel était équipé de technologies modernes, notamment d'éclairage, de ventilation et de mécanismes électroniques spécialisés pour le transport de marchandises.

Lors de l'opération, les autorités ont saisi 1 029 kg de cocaïne d'une valeur d'environ 45 millions de dollars, ainsi que de la méthamphétamine, de la marijuana, des munitions et divers documents.

Les forces de l'ordre américaines considèrent cette opération comme un coup dur porté au Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, l'un des groupes criminels les plus dangereux du pays.

Quatre suspects ont été arrêtés dans cette affaire. Ils sont accusés de trafic de drogue et d'utilisation de tunnels illégaux. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent la prison à perpétuité.

Selon les procureurs mexicains, le tunnel pourrait déboucher sur une rue de San Diego, en Californie. Toutefois, le point de sortie exact côté américain n'a pas encore été officiellement confirmé.

Les autorités ont annoncé que la lutte contre les réseaux de contrebande souterrains à la frontière entre les deux pays sera encore intensifiée.