La méthode d'éducation unique des éléphants fait débat sur les réseaux sociaux

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La méthode d'éducation unique des éléphants fait débat sur les réseaux sociaux

Une récente vidéo circulant sur les réseaux sociaux a capté l'attention de millions d'utilisateurs. On y voit une mère éléphant poussant doucement son petit vers l'avant pour saluer un autre adulte.

La scène a rappelé à beaucoup les traditions humaines de politesse et d'éducation. Certains utilisateurs ont plaisanté en disant que les éléphanteaux sont aussi obligés de rendre visite aux amies de leur mère.

Selon les experts, ce comportement n'est pas accidentel. Les éléphants apprennent aux plus jeunes à interagir avec les adultes dès le plus jeune âge afin de renforcer les liens sociaux et la confiance mutuelle au sein du troupeau.

Les scientifiques soulignent que les éléphants comptent parmi les animaux les plus sociaux et intelligents au monde. Ils reconnaissent les membres de leur famille, prennent soin les uns des autres et expriment des émotions complexes. Ces « rituels de salutation » sont donc essentiels au maintien de la cohésion du groupe.

Éléphant
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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