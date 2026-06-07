Un robot humanoïde donne un coup de pied à un enfant en Chine

·507·Monde
Un robot humanoïde donne un coup de pied à un enfant en Chine

Un incident inhabituel et quelque peu inquiétant s'est produit en Chine. Selon les rapports, l'événement a eu lieu dans l'une des attractions touristiques de la région autonome du Xinjiang.

Lors de l'événement, un robot humanoïde nommé Unitree G1, portant une perruque de clown, démontrait des mouvements d'arts martiaux devant les spectateurs. Soudain, il a donné un coup de pied inattendu à l'un des enfants se tenant à proximité.

L'incident a été capturé par des caméras de sécurité et s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Selon les premières informations, l'enfant n'a pas subi de blessures graves et va bien.

Selon le Shanghai Daily, des experts ont commenté l'incident. L'auteur du blog TechniaHQ, qui couvre la robotique, a souligné que la cause principale était probablement une erreur humaine dans le contrôle du robot, plutôt que le robot lui-même.

{{TEXT_4}}

ChineRégion autonome ouïghoure du XinjiangUnitree G1Shanghai DailyTechniaHQ
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Un père et sa fille obtiennent leur diplôme de médecine ensemble en AngleterreUn père et sa fille obtiennent leur diplôme de médecine ensemble en AngleterreAujourd'hui, 13:23La piscine la plus profonde du monde : une ville entière cachée sous l'eauLa piscine la plus profonde du monde : une ville entière cachée sous l'eauAujourd'hui, 12:52Six arrestations lors de la manifestation du « Parti des Cafards »Six arrestations lors de la manifestation du « Parti des Cafards »Aujourd'hui, 12:09Les femmes sans hijab risquent la prison — TalibanLes femmes sans hijab risquent la prison — TalibanAujourd'hui, 11:40Un citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en IndeUn citoyen ouzbek décède dans l'incendie d'un hôtel en IndeAujourd'hui, 08:28Les cas d'Ebola augmentent à 488Les cas d'Ebola augmentent à 488Aujourd'hui, 08:04
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Classement des principaux pays producteurs d'or publié
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Lunokhod, silencieux pendant 40 ans, envoie à nouveau un signal
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue
Le Guide suprême iranien Khamenei fait une déclaration inattendue