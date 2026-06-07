Un robot humanoïde donne un coup de pied à un enfant en Chine

Un incident inhabituel et quelque peu inquiétant s'est produit en Chine. Selon les rapports, l'événement a eu lieu dans l'une des attractions touristiques de la région autonome du Xinjiang.

Lors de l'événement, un robot humanoïde nommé Unitree G1, portant une perruque de clown, démontrait des mouvements d'arts martiaux devant les spectateurs. Soudain, il a donné un coup de pied inattendu à l'un des enfants se tenant à proximité.

L'incident a été capturé par des caméras de sécurité et s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux. Selon les premières informations, l'enfant n'a pas subi de blessures graves et va bien.

Selon le Shanghai Daily, des experts ont commenté l'incident. L'auteur du blog TechniaHQ, qui couvre la robotique, a souligné que la cause principale était probablement une erreur humaine dans le contrôle du robot, plutôt que le robot lui-même.

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