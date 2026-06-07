La piscine la plus profonde du monde : une ville entière cachée sous l'eau

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La piscine la plus profonde du monde : une ville entière cachée sous l'eau

Deep Dive Dubai, situé dans la ville de Dubaï, est reconnu comme la piscine artificielle la plus profonde du monde. Sa profondeur est de 60,02 mètres et elle figure dans le Livre Guinness des records.

La piscine a été officiellement ouverte le 28 juillet 2021 et est remplie de 14 millions de litres d'eau douce. Ce volume équivaut à environ six piscines aux normes olympiques.

L'un des aspects les plus intéressants de Deep Dive Dubai est son design intérieur. Créé sur le thème de la « ville engloutie », il comporte des chambres, des voitures, des motos et divers objets sous l'eau. Cela permet aux visiteurs de se sentir comme s'ils nageaient dans une ville mystérieuse.

Des conditions sont créées ici pour les plongeurs professionnels ainsi que pour les débutants. Les invités peuvent pratiquer diverses activités sous-marines telles que la plongée sous-marine et l'apnée.

Cette structure unique détient non seulement un record, mais suscite également un grand intérêt dans le monde entier en tant qu'exemple excellent d'ingénierie et de design modernes.

DubaïDeep Dive DubaiGuinness
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